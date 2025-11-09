Pad ruskog helikoptera Ka-226 u Dagestanu: Pet poginulih, uključujući radnike odbrambene fabrike

U Republici Dagestan srušio se ruski helikopter Ka-226 (Kamov Ka-226), a u nesreći je život izgubilo pet osoba, među kojima su četiri radnika Kizljar elektromehaničkog zavoda (KEMZ), saopštila je kompanija 8. novembra.

Letjelica se obrušila u blizini sela Ači-Su (Achi-Su), na obali Kaspijskog mora, dok su ruski državni mediji u prvim izvještajima tvrdili da je helikopter prevozio turiste.

Poginuli radnici

Kompanija KEMZ (Kizlyar Electromechanical Plant), koja se bavi proizvodnjom i razvojem avionske opreme, objavila je imena poginulih. Među žrtvama su bila četiri njena uposlenika, uključujući i zamjenika generalnog direktora postrojenja zaduženog za izgradnju i transportnu podršku.

Pored njih, poginuo je i mehaničar leta helikoptera Ka-226, dok su dvije osobe povrijeđene i prevezene na liječenje.

Fabrika pod sankcijama

KEMZ se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (United States) zbog učešća u ruskom ratu protiv Ukrajine.

Fabrika razvija i proizvodi sisteme zemaljske kontrole, dijagnostičku opremu i elektronske komponente, koje se koriste prvenstveno u ratnim avionima Suhoj (Sukhoi) i Mig (Mikoyan-Gurevich) — letjelicama koje izvode napade na ukrajinske gradove.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci za koje se tvrdi da prikazuju trenutak pada helikoptera.

Uzrok nesreće još uvijek nije utvrđen. Federalna agencija za avijaciju Rusije (Rosavijacija – Rosaviatsiya) proglasila je događaj „katastrofom“ i najavila učešće svojih stručnjaka u zvaničnoj istrazi.

Detalji o letjelici Ka-226

Ka-226 je dvomotorni, višenamjenski ruski helikopter, sposoban da preveze do sedam putnika. Ovaj model se koristi u civilnim i vojnim misijama, uključujući transport, izviđanje i spasilačke zadatke.

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR – Hlavne upravlinnja rozvidky) saopštila je u julu 2024. godine da je jedan Ka-226 oštećen tokom sabotažne operacije.

Sankcije oslabile rusku avio-industriju

Zapadne sankcije teško su pogodile ruski avio-sektor, ostavljajući mnoge letjelice bez neophodnih rezervnih dijelova potrebnih za redovno održavanje i bezbjedan rad.