Bivši princ Endru u Bakingemsku palaču dovodio prostitutke: Kraljica Elizabeta sve znala i štitila ga?

Osramoćeni bivši vojvoda od Jorka i bivši princ, Endru, dovodio je prostitutke u kraljevsku rezidenciju britanskog monarha - svoje majke prema novom eksplozivnom izvještaju.

Kraljica Elizabeta Druga je znala za te susrete, ali ih je držala u tajnosti, izjavio je historičar Endru Louni, autor knjige "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" ("Povlašteni: Uspon i pad Jorkove kuće"), u emisiji Pole Frelih na kanalu NewsNation.

- Godinama je dovodio prostitutke u Bakingemsku palaču. To se radilo redovno. Ljudi koji su tamo radili žalili su se nadređenima, ali ništa nije preduzimano - pripadnicima osiguranja koji su se žalili rečeno je: "Ako želiš da se vratiš na patrolu u Brikston, možeš, ali u suprotnom šuti" - rekao je Luni Frelihovoj, prenosi New York Post.

- Naravno da je kraljica znala. Bila je obaviještena. Ali on je bio njen omiljeni sin, i sve mu je prolazilo. Sve su to gurnuli pod tepih. Sve do sada."

Luni tvrdi da bivši zaposleni u palači sada otkrivaju detalje o "Rendiju Endiju" - koji se razveo od Sare Ferguson 1996. godine - o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata.

- Svakog dana dobijam sve više informacija od ljudi koji su radili u palači i u vladi - više se ne plaše da govore i da svijetu otkriju šta se zaista događalo, sada kada je Endru uklonjen sa položaja... i sada kada više nije pod zaštitom kraljice - rekao je.

Luni je nedavno otkrio dopisnici Daily Mail-a Sari Vajn u podkastu "Deep Dive" da su trećem djetetu kraljice Elizabete II i princa Filipa, sada poznatom kao Endru Mauntbaten Vindzor, u jednom trenutku u tajlandski hotel doveli čak "40 prostitutki".