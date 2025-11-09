Bivši princ Endru u Bakingemsku palaču dovodio prostitutke: Kraljica Elizabeta sve znala i štitila ga?

Svakog dana dobijam sve više informacija od ljudi koji su radili u palači i u vladi - više se ne plaše da govore, rekao je

Princ Endru.

A. O.

9.11.2025

Osramoćeni bivši vojvoda od Jorka i bivši princ, Endru, dovodio je prostitutke u kraljevsku rezidenciju britanskog monarha - svoje majke prema novom eksplozivnom izvještaju.

Kraljica Elizabeta Druga je znala za te susrete, ali ih je držala u tajnosti, izjavio je historičar Endru Louni, autor knjige "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" ("Povlašteni: Uspon i pad Jorkove kuće"), u emisiji Pole Frelih na kanalu NewsNation.

- Godinama je dovodio prostitutke u Bakingemsku palaču. To se radilo redovno. Ljudi koji su tamo radili žalili su se nadređenima, ali ništa nije preduzimano - pripadnicima osiguranja koji su se žalili rečeno je: "Ako želiš da se vratiš na patrolu u Brikston, možeš, ali u suprotnom šuti" - rekao je Luni Frelihovoj, prenosi New York Post.

- Naravno da je kraljica znala. Bila je obaviještena. Ali on je bio njen omiljeni sin, i sve mu je prolazilo. Sve su to gurnuli pod tepih. Sve do sada."

Luni tvrdi da bivši zaposleni u palači sada otkrivaju detalje o "Rendiju Endiju" - koji se razveo od Sare Ferguson 1996. godine - o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata.

- Svakog dana dobijam sve više informacija od ljudi koji su radili u palači i u vladi - više se ne plaše da govore i da svijetu otkriju šta se zaista događalo, sada kada je Endru uklonjen sa položaja... i sada kada više nije pod zaštitom kraljice - rekao je.

Luni je nedavno otkrio dopisnici Daily Mail-a Sari Vajn u podkastu "Deep Dive" da su trećem djetetu kraljice Elizabete II i princa Filipa, sada poznatom kao Endru Mauntbaten Vindzor, u jednom trenutku u tajlandski hotel doveli čak "40 prostitutki".

Kraljica Elizabeta II.

Dana 3. novembra, šezdesetpetogodišnjaku je njegov stariji brat, kralj Čarls, oduzeo titule "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo" i "princ", usred optužbi da je spavao sa ženama iz harema kojima je trgovao Džefri Epstajn.

Jedna od Epstajnovih žrtava, Virdžinija Đufre, koja je izvršila samoubistvo u 41. godini u aprilu, tvrdila je u svojim memoarima "Nobody’s Girl" ("Ničija djevojka") - objavljenim šest mjeseci nakon njene smrti - da joj je Epstajn naredio da ima polne odnose s Endruom u tri navrata, uključujući i kada je imala samo 17 godina.

Dana 17. oktobra, manje od sedam dana prije objavljivanja njene knjige, Endru je saopćio da se odriče svojih titula sljedećim riječima:"U razgovoru sa kraljem, kao i sa svojom najbližom i širom porodicom, zaključili smo da stalne optužbe na moj račun odvlače pažnju od rada Njegovog Veličanstva i kraljevske porodice. Odlučio sam, kao i uvijek, da na prvo mesto stavim svoju dužnost prema porodici i zemlji."

New York Post je zatražio komentar od Bakingemske palače.

