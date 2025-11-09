Američkim vojnicima u Njemačkoj preporučeno da hranu traže u javnim kuhinjama

Politički spor oko federalnog budžeta u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) sada se odražava i na američke vojnike raspoređene u Njemačkoj.

Zbog zatvaranja savezne vlade ("shutdowna"), vojnici i civilni zaposlenici u vojsci privremeno su ostali bez redovnih plata, a američka vojska im je čak preporučila obraćanje njemačkim javnim kuhinjama, uz objavljen spisak dostupnih mjesta.

Nakon što su mediji prenijeli ovu vijest, objava je ubrzo uklonjena, iako je i dalje dostupna putem internet arhive.

Objava na stranici vojne baze u Bavarskoj

Na web-stranici američke vojne baze Bavarska (U.S. Army Garrison Bavaria), koja pokriva Garmiš-Partenkirhen (Garmisch-Partenkirchen), Grafenvör, Hohenfels i Vilsek (Vilseck), bila je objavljena preporuka za pomoć vojnicima i njihovim porodicama zbog nemogućnosti isplate sredstava od strane američke vlade, piše njemački magazin Focus.

U objavi se navodilo da vojska upućuje vojnike na mogućnosti kratkoročnih pozajmica i hitne socijalne pomoći, dok su se u regionu Esen (Essen) spominjale i banke hrane te organizacije poput Fudšeringa (Foodsharing), koje ostavljaju višak hrane u javnim frižiderima dostupnim svima.

Nakon reakcije medija – objava nestala

Kada je o ovom slučaju prvi izvijestio Euronews, a vijest se proširila društvenim mrežama, američka vojska je uklonila preporuku sa svoje stranice.

U kasnijem saopćenju, vojska je objasnila da je spisak mjesta gdje se može potražiti hitna pomoć bio namijenjen civilnim zaposlenicima, a ne aktivnim vojnicima.

Međutim, njemački mediji ističu da je u prvobitnoj verziji objave navedeno kako „potrebiti mogu preuzeti svoje ‘kit bags’“, odnosno torbe s opremom – izraz koji se, kako piše Focus, češće koristi među vojnicima nego među civilima.

Moguće obustave plata za vojnike

Američki vojnici inače primaju platu svake dvije sedmice, a do sada su, uprkos najdužem „shutdownu“ u historiji SAD-a, redovno dobijali novac, zahvaljujući privremenim preraspodjelama iz drugih budžetskih izvora.

Prema navodima Euronewsa, posljednja isplata u oktobru bila je pokrivena iz alternativnih fondova, ali bi od 15. novembra mogla biti potpuno obustavljena.

- Vojnici koji su spremni riskirati svoje živote uskoro možda neće dobijati platu - upozorio je američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) u izjavi za CBS News.

Njemačka vlada pomogla civilima

Za razliku od vojnika, njemačka vlada je već ranije intervenisala i odlučila privremeno isplaćivati plate civilnim zaposlenicima američke vojske u toj zemlji, kako bi se izbjegli socijalni problemi i prekidi rada.

Politički sukob između republikanaca i demokrata oko usvajanja budžeta koji je paralizirao rad federalnih institucija, ušao je u 38. dan i predstavlja jedan od najdužih „shutdowna“ u američkoj historiji.