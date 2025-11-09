Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POHVALILI SE UMIJEĆEM

Video / Dok se jačaju bilateralni odnosi: Sirijski lider zaigrao košarku s američkim komandantima

Al-Šaraa se ranije već sastao s admiralom Kuperom u Damasku

Sirijski lider zaigrao košarku s američkim komandantima. Platforma X

A. O.

9.11.2025

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (Ahmed al-Sharaa) i njegov glavni diplomat, ministar vanjskih poslova Asaad al-Šaibani (Asaad al-Šaibani), snimljeni su kako igraju košarku sa visokim američkim vojnim komandantima dok obje zemlje nastavljaju učvršćivati svoje odnose.

Al-Šaraa i al-Šaibani zaigrali su protiv komandanta CENTCOM-a, admirala Breda Kupera (Brad Cooper), i brigadnog generala Kevina Lamberta (Kevin Lambert), šefa međunarodne koalicije protiv ISIS-a.

Video je al-Šaibani podijelio na Instagramu uz opis: „Radi naporno, igraj jače. Par poteza na terenu sa admiralom Bredom Kuperom i brigadnim generalom Kevinom Lambertom“. Lokacija snimka nije navedena, ali objava je uslijedila dok je al-Šaraa doputovao u Sjedinjene Države u historijsku posjetu, tokom koje će se u ponedjeljak sastati s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Donald Trump).

Al-Šaraa se ranije već sastao s admiralom Kuperom u Damasku.

Američki izaslanik za Siriju Tom Barak (Tom Barrack) početkom mjeseca izjavio je da bi al-Šaraa „nadamo se“ mogao potpisati sporazum o priključenju međunarodnoj koaliciji predvođenoj SAD-om protiv ISIS-a.

Sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je u nedjelju rano ujutro da je provelo 61 raciju i uhapsilo 71 osobu u „proaktivnoj kampanji za neutralizaciju prijetnje“ od ISIS-a, prenijela je službena agencija SANA.

Ahmed al-Šaraa, nekada poznat i kao al-Džulani, godinama je bio jedna od najtraženijih osoba na američkim potjernicama. Kao bivši pripadnik Al-Kaide (Al-Qaide) i vođa sirijskog ogranka te organizacije, smatrao se ključnim akterom ekstremističkih mreža na Bliskom istoku.

Američke obavještajne službe i vojska tragale su za njim godinama, a njegovo ime nalazilo se na listama najopasnijih militanata u regionu.

Zbog uloge u formiranju i vođenju džihadističkih struktura, Washington je nudio milionske nagrade za informacije koje bi dovele do njegovog hvatanja, dok je Sharaa godinama bio izvan domašaja međunarodnih snaga.

# KOŠARKA
# AHMED AL-SHARAA
# TOM BARRACK
# ASAAD AL-ŠAIBANI
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.