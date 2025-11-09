Video / Dok se jačaju bilateralni odnosi: Sirijski lider zaigrao košarku s američkim komandantima

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (Ahmed al-Sharaa) i njegov glavni diplomat, ministar vanjskih poslova Asaad al-Šaibani (Asaad al-Šaibani), snimljeni su kako igraju košarku sa visokim američkim vojnim komandantima dok obje zemlje nastavljaju učvršćivati svoje odnose.

Al-Šaraa i al-Šaibani zaigrali su protiv komandanta CENTCOM-a, admirala Breda Kupera (Brad Cooper), i brigadnog generala Kevina Lamberta (Kevin Lambert), šefa međunarodne koalicije protiv ISIS-a.

Video je al-Šaibani podijelio na Instagramu uz opis: „Radi naporno, igraj jače. Par poteza na terenu sa admiralom Bredom Kuperom i brigadnim generalom Kevinom Lambertom“. Lokacija snimka nije navedena, ali objava je uslijedila dok je al-Šaraa doputovao u Sjedinjene Države u historijsku posjetu, tokom koje će se u ponedjeljak sastati s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Donald Trump).

Al-Šaraa se ranije već sastao s admiralom Kuperom u Damasku.

Američki izaslanik za Siriju Tom Barak (Tom Barrack) početkom mjeseca izjavio je da bi al-Šaraa „nadamo se“ mogao potpisati sporazum o priključenju međunarodnoj koaliciji predvođenoj SAD-om protiv ISIS-a.