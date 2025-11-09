Turski šef diplomatije Hakan Fidan u ponedjeljak u posjeti SAD-u

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan boravit će u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama u ponedjeljak, saopćilo je u nedjelju tursko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolija.

Prema informacijama do koji je došla agencija Anadolija, Fidan će tokom posjete održati sastanke na kojima će biti razmatrana bilateralna i regionalna pitanja.

Fidan je posljednji put boravio u SAD-u u septembru, kada je pratio predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana) tokom 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.