Da li je Tramp zadrijemao tokom događaja: Reagirala Bijela kuća

Snimka američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojima se čini da drijema tokom službenog događaja u Ovalnom uredu munjevito su se proširile društvenim mrežama ovog vikenda.

Doveli u pitanje radnu sposobnost

Kritičari su odmah iskoristili priliku kako bi doveli u pitanje njegovu radnu sposobnost i zdravstveno stanje, piše CNN.

Sporne snimke nastale su u četvrtak, dok je Trump u Ovalnom uredu objavljivao vijest o snižavanju cijena popularnih lijekova za mršavljenje.

Na fotografijama se vidi kako predsjednik u nekim trenucima drži oči zatvorene, dok se u drugima čini da se bori kako bi ostao budan, povremeno trljajući lice.

Kritike su bile brze i oštre. Među prvima se oglasio ured kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, jednog od najglasnijih Trumpovih protivnika, koji je na društvenim mrežama objavio fotografije uz poruku: "POSPANI DON SE VRATIO."