Da li je Tramp zadrijemao tokom događaja: Reagirala Bijela kuća

Snimka američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojima se čini da drijema tokom službenog događaja u Ovalnom uredu munjevito su se proširile društvenim mrežama ovog vikenda.
Doveli u pitanje radnu sposobnost
Kritičari su odmah iskoristili priliku kako bi doveli u pitanje njegovu radnu sposobnost i zdravstveno stanje, piše CNN.
Sporne snimke nastale su u četvrtak, dok je Trump u Ovalnom uredu objavljivao vijest o snižavanju cijena popularnih lijekova za mršavljenje.
Na fotografijama se vidi kako predsjednik u nekim trenucima drži oči zatvorene, dok se u drugima čini da se bori kako bi ostao budan, povremeno trljajući lice.
Kritike su bile brze i oštre. Među prvima se oglasio ured kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, jednog od najglasnijih Trumpovih protivnika, koji je na društvenim mrežama objavio fotografije uz poruku: "POSPANI DON SE VRATIO."
Bijela kuća: Predsjednik nije spavao
Glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers oštro je demantirala navode. "Predsjednik nije spavao; zapravo, govorio je sve vrijeme i odgovarao na mnoga pitanja novinara tokom ove objave koja predstavlja povijesno smanjenje cijena za Amerikance za dva lijeka koja pomažu Amerikancima koji se bore s dijabetesom, srčanim bolestima, pretilošću i drugim stanjima.
Ova objava predsjednika Trumpa uštedjet će značajnu količinu novca i bezbroj američkih života, a ipak propadajući, liberalni mediji žele gurati besmislenu priču umjesto da je pokriju", izjavila je za CNN.
Ironično, upravo je Trump oštro kritizirao svog prethodnika Joea Bidena zbog nedostatka energije, dajući mu nadimak "Pospani Joe" tokom prošlogodišnje kampanje. I sam Biden, najstariji predsjednik u povijesti, također je u nekoliko navrata snimljen zatvorenih očiju tokom javnih događaja.