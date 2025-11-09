Kako stare ribarske mreže iz Francuske spašavaju živote

Ono što je donedavno bio ekološki problem na obalama Bretanje u Francuskoj, danas je postalo vitalno oružje za zaštitu ukrajinskih vojnika i civila od smrtonosnih ruskih dronova. Odbačene, izdržljive konjske ribarske mreže sada se koriste za hvatanje letjelica napunjenih eksplozivom.

Svake godine, duž obale Bretanje u francuskoj, otpisuje se oko 800 tona starih ribarskih mreža čiji je životni vijek između 12 i 24 mjeseca. Ove mreže, prvobitno korištene za dubokomorsko ribarenje i lov na grdobinu, pokazale su se idealnim za novu svrhu: anti-dron zaštitu.

Humanitarna organizacija "Kernic Solidarités" iz Bretanje poslala je već dvije pošiljke mreža ukupne dužine impresivnih 280 kilometara u Ukrajinu.

"Rat je mutirao u posljednje dvije godine. Prije nismo ni razmišljali o dronovima, ali sada je to rat dronova," izjavio je Christian Abaziou (70), zadužen za logistiku u "Kernic Solidarités".

Jednostavno rješenje za složeni problem

Rusija koristi male, jeftine dronove, često komercijalne FPV (First-Person View) modele, koje oprema eksplozivom i daljinski usmjerava prema ciljevima. Ukrajinci su brzo pronašli rješenje u mrežama:

Mreže se postavljaju između stubova kako bi se stvorili "tuneli" ili se razvlače preko rovova i vozila.

Dronovi koji ulete u mrežu brzo se zapliću propelerima, nalik muhama u paukovoj mreži, čime se neutrališu prije nego što stignu do cilja.

Mreže su prvobitno korištene za zaštitu medicinskih kampova, ali sada prekrivaju puteve, mostove, pa čak i ulaze u bolnice.

Abaziou ističe da su mreže koje šalju izuzetno čvrste, jer su dizajnirane za ulov moćne grdobine, čija snaga udarca je uporediva sa snagom drona.

Predsjednik organizacije, Gérard Le Duff, naglasio je da u Bretanji nemaju problem s viškom mreža, te da su ribari ponosni što njihov odbačeni materijal može spasiti živote.

Stotine tona pomoći

Ukrajina se do jula ove godine suočavala s više od 500 dronova dnevno, što pokazuje razmjere izazova. Odluka ribara da pomognu naišla je na brz i emotivan odaziv.

Pomoć se ne ograničava samo na Francusku; stotine tona starih mreža donirali su i ribari u Švedskoj i Danskoj.

Ipak, Iryna Rybakova, glasnogovornica ukrajinske 93. Mehanizovane brigade, upozorava da mreže nisu svemoguće rješenje. "Mreže nisu panaceja. One su samo jedan element zaštite od dronova," rekla je, napominjući da ruski piloti pronalaze načine da probiju zaštitu.

Uprkos uspjehu, organizacija "Kernic Solidarités" trenutno nema sredstava za slanje dodatnih konvoja, te se vode razgovori da ukrajinska strana preuzme logistiku prevoza mreža.