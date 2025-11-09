Ruskom biznismenu nije bilo spasa: Evo u kakvom stanju je automobil nakon nesreće, Aleksej nije jedini poginuo

Poznati ruski biznismen Aleksej Dolgi i još jedna osoba poginuli su kada se njegov Lamborghini prevrnuo i zapalio tokom divlje vožnje autoputem u Moskvi.

Stravična nesreća dogodila se u noći između subote i nedjelje oko 1.30 sati na sjeveru ruske prijestolnice. Prema policijskim navodima, u nesreći su još dvije osobe teško povrijeđene.

Na fotografijama objavljenim nakon nesreće vidi se da je luksuzni automobil potpuno uništen. Navodno je Aleksej vozio brzinom većom od 150 kilometara na sat, što su zabilježile sigurnosne kamere. U jednoj krivini izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu, nakon čega se automobil prevrnuo i odmah zapalio.

Hitne službe su brzo stigle na mjesto nesreće, ali Alekseju i njegovom saputniku nije bilo spasa. Dvije povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu s teškim tjelesnim povredama.

Policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu o nesreći.

Ruski mediji navode da je Dolgi bio na crnoj listi ruskih banaka zbog sumnji u pranje novca. Također, poznato je da je više puta kršio saobraćajne propise – na njegovo ime registrovano je više od 400 prekršaja zbog prebrze vožnje, a dug po osnovu kazni premašio je milion rubalja.