Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOSKVA

Ruskom biznismenu nije bilo spasa: Evo u kakvom stanju je automobil nakon nesreće, Aleksej nije jedini poginuo

Hitne službe su brzo stigle na mjesto nesreće, ali Alekseju i njegovom saputniku nije bilo spasa

Automobil potpuno uništen. Telegraf.rs

S. S.

9.11.2025

Poznati ruski biznismen Aleksej Dolgi i još jedna osoba poginuli su kada se njegov Lamborghini prevrnuo i zapalio tokom divlje vožnje autoputem u Moskvi.

Stravična nesreća dogodila se u noći između subote i nedjelje oko 1.30 sati na sjeveru ruske prijestolnice. Prema policijskim navodima, u nesreći su još dvije osobe teško povrijeđene.

Na fotografijama objavljenim nakon nesreće vidi se da je luksuzni automobil potpuno uništen. Navodno je Aleksej vozio brzinom većom od 150 kilometara na sat, što su zabilježile sigurnosne kamere. U jednoj krivini izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu, nakon čega se automobil prevrnuo i odmah zapalio.

Hitne službe su brzo stigle na mjesto nesreće, ali Alekseju i njegovom saputniku nije bilo spasa. Dvije povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu s teškim tjelesnim povredama.

Policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu o nesreći.

Ruski mediji navode da je Dolgi bio na crnoj listi ruskih banaka zbog sumnji u pranje novca. Također, poznato je da je više puta kršio saobraćajne propise – na njegovo ime registrovano je više od 400 prekršaja zbog prebrze vožnje, a dug po osnovu kazni premašio je milion rubalja.

# NESREĆA
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.