Lavrov promijenio ploču nakon tvrdnji da je u sukobu s Putinom, u velikom intervjuu poručio: Spreman sam

Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju bilateralni dijalog, ali sporijim tempom nego što bi Moskva željela, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

– U odnosima Rusije i SAD postoji mnogo problema koje smo naslijedili od prethodne američke administracije. Biće potrebno dosta vremena da se taj nered razriješi. S dolaskom nove administracije osjetili smo spremnost na nastavak dijaloga, ali se proces odvija sporije nego što bismo željeli – rekao je Lavrov u intervjuu za RIA Novosti, prvom nakon špekulacija da je predsjednik Vladimir Putin nezadovoljan njime zbog neuspjeha u komunikaciji s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

Dvije runde razgovora

Lavrov je podsjetio da su dvije zemlje ovog proljeća održale dvije runde razgovora, tokom kojih je dogovoreno više mjera za poboljšanje uslova rada diplomatskih predstavništava.

– Smatramo da je potrebno proširiti dijalog i na druga pitanja, poput uspostavljanja direktnih avionskih linija te povrata ruske diplomatske imovine koju je bivši američki predsjednik Barak Obama nezakonito oduzeo u decembru 2016. godine, tri sedmice prije prve inauguracije Donalda Trampa – istakao je Lavrov.

Dodao je da su u toku radni kontakti između Rusije i SAD o mogućnosti nastavka razgovora o ovim temama.

– Naši prijedlozi u vezi s diplomatskim nekretninama i avio-saobraćajem dostavljeni su američkoj strani. Sada čekamo odgovor – rekao je Lavrov.

Ruski šef diplomatije naglasio je i da je spreman na lični susret s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom kad god to bude potrebno, jer je, kako kaže, redovna komunikacija važna za bilateralne odnose i razgovore o ratu u Ukrajini.

Stalna komunikacija

– Sekretar Rubio i ja razumijemo važnost stalne komunikacije. To je ključno za razgovore o ukrajinskom pitanju i unapređenje odnosa između naših zemalja. Redovno razgovaramo telefonom i spremni smo za susret uživo – izjavio je Lavrov.

Prema navodima ruskih medija, Lavrov je navodno izgubio Putinovo povjerenje nakon što je propao dogovor s Rubijom o organizaciji sastanka Putina i Trampa u Budimpešti.

Rubio je, razočaran ruskim stavom, prenio Trampu da Moskva ne odustaje od „maksimalističkih zahtjeva“, zbog čega je Vašington otkazao planirani susret. Nakon toga, Putin je, navodno u naletu bijesa, privremeno udaljio Lavrova iz svog najužeg kruga, a ministar vanjskih poslova nije prisustvovao ni sjednici Savjeta bezbjednosti.