Kako je pokret s TikToka osvojio Njujork

Pobjeda Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika Njujorka označila je prekretnicu u američkoj političkoj historiji. Tridesetčetverogodišnji demokratski socijalist, rođen u Ugandi od roditelja indijskog porijekla, prvi je muslimanski i prvi gradonačelnik južnoazijskog porijekla u povijesti najvećeg američkog grada. Ali i njegov najmlađi lider još od 1892. godine.

Njegov trijumf nije samo lična pobjeda. On je simbol dubokih promjena koje potresaju američku ljevicu i znak da progresivne ideje više nisu marginalna pojava, već snaga koja mijenja politički pejzaž.

Kampanja za mase

Još prije nekoliko godina Mamdani je bio gotovo nepoznato ime. U politiku je ušao 2020. godine, kada je izabran u Državnu skupštinu Njujorka, predstavljajući dio Kvinsa. Bio je prvi muškarac južnoazijskog porijekla, prvi Uganđanin i tek treći musliman u historiji tog zakonodavnog tijela.

Prije politike, bio je reper. Pod umjetničkim imenom Mr. Kardamom, nastupao je na njujorškoj sceni, a pjesma „#1 Spice“, snimljena s umjetnikom HAB-om, pojavila se u Diznijevom filmu „Queen of Katwe“ koji je režirala njegova majka Mira Nair. Muzika, kao i politika, bila je njegova forma izraza borba protiv nejednakosti, kroz ritam i riječ.

U oktobru prošle godine, Mamdani je ušao u utrku za gradonačelnika s jasnim fokusom – borbom protiv rastućih troškova života. Dok su tradicionalni političari trošili milione na TV reklame, Mamdani je gradio pokret na Instagramu i TikToku, gdje ga danas prati više od šest i po miliona ljudi.

U kratkim, pažljivo produciranim videozapisima prikazivao je grad koji „pripada svima, a ne samo bogatima“. Obećao je besplatne autobuse, vrtiće, gradnju novih stanova i povećanje minimalne plaće. I sve to finansirano višim porezima za najbogatije.

Njegov program, iako radikalan po američkim standardima, oslanja se na ideju ekonomske pravde. Planira zapošljavanje hiljada novih učitelja, zamrzavanje stanarina za regulirane stanove i ponovno pregovaranje o gradskim ugovorima.

Podrška Bernija Sandersa (Bernie) pretvorila je Mamdanija u novo lice američke ljevice. Karizmatičan, obrazovan i direktan, on je uspješno spojio idealizam milenijalaca i organizacijsku disciplinu pokreta koji vjeruje da je vrijeme za „drugačiji Njujork“.

Njegov stav o vanjskoj politici izazvao je burne reakcije: bio je jedan od najglasnijih kritičara izraelske vojne kampanje u Gazi, nazvavši je genocidom i pozivajući na priznanje Palestine. Zbog toga je bio meta napada, i s desnice i iz redova umjerenih demokrata.

Tri identiteta

Zohran Mamdani rođen je u Kampali, odrastao u Kejp Taunu, a školovan u Njujorku. U sebi nosi identitete tri kontinenta. U svom političkom narativu ističe da upravo to čini njegovu snagu – razumijevanje različitosti.

Tokom kampanje je otvoreno prakticirao svoju vjeru, redovno posjećivao džamije i objavio video na urdu jeziku o ekonomskim problemima građana.

- Znamo da stajati javno kao musliman znači žrtvovati sigurnost koju ponekad nalazimo u sjenama – rekao je na jednom skupu.

Osvojio je neočekivano veliku podršku i među jevrejskim biračima, naglašavajući da će njegova administracija „štititi i slaviti sve zajednice“.

- Izgradit ćemo Gradsku vijećnicu koja čvrsto stoji uz jevrejske Njujorčane i ne posustaje u borbi protiv antisemitizma, ali i grad u kojem više od milion muslimana zna da pripada ne samo u pet općina, nego i u dvoranama moći – istakao je gradonačelnik u pobjedničkom govoru u kojem je osudio „oligarhiju i autoritarizam“.

Zohran Mamdani spojio je aktivizam, umjetnost i progresivnu ideologiju i na neki način je figura koja utjelovljuje promjenu ne samo u Njujorku nego i u američkoj politici uopće.

Njegova pobjeda označila je početak nove ere u kojoj su porijeklo, vjera i mladost postali politička prednost, a ne prepreka.

Njegov uspjeh u Njujorku otvara pitanje: je li to model koji se može replicirati u drugim gradovima? Dok neki smatraju da je to vrlo specifičan urbani kontekst, drugi misle da je to “putokaz” za progresivne kandidate u velikim centrima.

Sukob s Trampom

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) iskoristio je svaki trenutak da ga napadne, nazivajući ga „komunistom koji ne zna ništa“ i čovjekom „koji vjerovatno nikada nije radio“.

Mamdani je odgovorio oštro: „Ako iko može pokazati naciji koju je Donald Tramp izdao kako ga poraziti, to je grad koji ga je iznjedrio“.

Tramp mu nije ostao dužan, poručivši na društvenoj mreži Truth Social: „I tako počinje!“.

Mlada lica

Oženjen je sirijskom umjetnicom Ramom Duvaji (Duwaji), a oboje su u svojim dvadesetim godinama privukli pažnju javnosti kao simbol nove generacije političara - mladih, multikulturalnih i globalno povezanih.

Imao više od 100.000 volontera

U kampanji je organizirao izuzetno intenzivno terensko djelovanje. Imao je više od 100.000 volontera, što se opisuje kao „najveća mobilizacija terenskog rada ikada u historiji Njujorka“.

Mamdanijev stil politike implicira pomak od tradicionalnih establišment kandidata prema „insurgentnim“ kandidatima. Faktor iznenađenja i mobilizacije, kao i digitalna strategija, omogućili su mu da nadmaši finansijski jače, etablirane protivnike.