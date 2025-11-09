Epstinova bivša djevojka u zatvoru uživa VIP tretman

Bivša djevojka i saradnica Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell, nedavno je prebačena u zatvor s minimalnim osiguranjem u Teksasu. U e-mailovima koje je razmijenila s američkim političarima, Maxwell je navela da se osjeća „mnogo, mnogo sretnijom“.

Ove e-mailove ekskluzivno je objavio NBC News, otkrivajući i određene pogodnosti koje Maxwell sada uživa u novom zatvoru. Maxwell, koja trenutno služi 20-godišnju kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, premještena je u Federalni zatvorski logor Bryan u Teksasu nekoliko dana nakon intervjua s američkim Ministarstvom pravde. Iako zatvorenici osuđeni za seksualne prekršaje obično nisu smješteni u takve ustanove, ona je ipak tu.

U porukama koje je poslala rođaki, Maxwell je opisala uslove u novom zatvoru kao znatno bolje nego prije – hrana je bolja, mjesto čisto, osoblje ljubazno, a nema vulgarnih izraza, tuča, droge ni golih zatvorenika kako trče. Osjećala se kao da je „propala kroz ogledalo Alise u zemlji čuda“.

Prijašnje iskustvo u zatvoru FCI Tallahassee na Floridi opisala je kao haotično i nehigijensko, tvrdeći da su oposumi padali s plafona i završavali u hrani. Također je navela da uživa posebne pogodnosti poput kasnonoćnih treninga, tuširanja u privatnosti i dostave obroka u spavaonicu, što su neki kritičari nazvali VIP tretmanom.

Neki zatvorenici u Bryanovom kampusu rekli su za The Wall Street Journal da im je zabranjeno razgovarati s medijima o Maxwell. Njen brat Ian Maxwell je rekao da su ovi mailovi privatni i da su očito ukradeni bez njenog pristanka, dok Ministarstvo pravde SAD-a još nije komentarisalo slučaj.