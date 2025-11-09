Dva direktora podnijela ostavke na BBC-u zbog Trampa: Da li će na tome stati

Tim Dejvi podnio je ostavku na mjesto generalnog direktora BBC-a, a istu odluku donijela je i glavna izvršna direktorica vijesti Debora Ternes, saopćila je britanska javna radiotelevizija.

Njihove ostavke dolaze u trenutku kada se očekuje da će se BBC u ponedjeljak izviniti zbog zabrinutosti u vezi s nepristranošću, posebno zbog načina na koji je montiran govor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u emisiji „Panorama“.

Sporni su isječci iz dijelova Trampovog govora od 6. januara 2021, koji u dokumentarcu „Trump: Druga prilika?“ stvaraju dojam da je pristalicama poručio da će s njima pješice ići do Kapitola i „boriti se kao ludi“. BBC je emisiju emitovao sedmicu dana prije prošlogodišnjih američkih izbora.

Prema pisanju lista Telegraph, bivši vanjski savjetnik BBC-ovog odbora za uredničke standarde još je prošlog ljeta pokrenuo to pitanje i upozorio na druge probleme vezane za nepristranost.

Dejvi je preuzeo funkciju generalnog direktora 2020. godine, naslijedivši Tonija Hola, a tokom svog mandata suočio se s brojnim kontroverzama unutar korporacije – od sukoba s voditeljem Gerijem Linekerom zbog njegovih političkih stavova, preko slučaja Huva Edvardsa optuženog za nepristojne snimke, do reakcija na nastup Boba Vilana na festivalu Glastonbury.

Prije nego što je došao na čelo BBC-a, Dejvi je radio u marketingu i finansijama, a u BBC je ušao 2005. godine. Od novembra 2012. do aprila 2013. obavljao je i dužnost vršioca funkcije generalnog direktora.