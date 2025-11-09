Papa Lav ne želi pojedinačne audijencije članovima Predsjedništva BiH: Zatražio da dogovore zajednički termin

Papa Lav XIV otkazao je pojedinačne audijencije članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i uputio im poziv za zajednički susret u Vatikanu. Odluka je donesena nakon što su sva tri člana državnog vrha u kratkom vremenu pojedinačno zatražila prijem kod poglavara Rimokatoličke crkve.

Kako piše Večernji list, Cvijanović je prva dobila potvrđen termin audijencije, ali je taj sastanak naknadno otkazan nakon što su i Bećirović i Komšić uputili vlastite zahtjeve. Administracija Svete Stolice zatim je odlučila da neće biti pojedinačnih susreta te da se razgovori mogu održati isključivo u formi zajedničke audijencije.

Apostolska nuncijatura u Sarajevu uputila je zvaničan dopis Predsjedništvu BiH u kojem stoji da su "zahtjevi sva tri člana državnog vrha primljeni u vrlo kratkom periodu" te da je stoga ranije zakazana audijencija poništena. U dopisu se navodi i da Vatikan poziva Cvijanović, Bećirovića i Komšića da odaberu termin u periodu decembar – januar.

- Nakon što je u vrlo kratkom vremenu primila zahtjeve svakog od troje članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine za susret sa Svetim Ocem Papom Lavom XIV, pontifikalna audijencija koja je bila zakazana u korist Nj. E. gđe Željke Cvijanović za 7. novembra neće biti održana. Sekretarijat Svete Stolice ljubazno poziva troje uglednih članova Predsjedništva da odaberu datum u decembru - januaru za organiziranje zajedničke audijencije - navedeno je u službenom obavještenju koje je dostavila Apostolska nuncijatura.

Ovo je prvi put nakon 2018. godine da Vatikan insistira na zajedničkom sastanku svih članova Predsjedništva BiH. Posljednji zajednički susret održan je kada su dužnosti obavljali Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović.