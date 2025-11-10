Dogovor postignut, demokrati popustili: Američka vlada na korak od otvaranja

U nedjelju navečer, zajedno s republikancima, glasalo je osam demokratskih senatora kako bi se krenulo naprijed s paketom koji bi ponovo otvorio saveznu vladu, piše Axios.

To je ključno proceduralno glasanje koje jasno pokazuje da je postignut dvostranački dogovor o finansiranju državnih agencija, naknadnom glasanju o subvencijama za zdravstvenu zaštitu, ukidanju otkaza državnih službenika i okončanju rekordno dugog zatvaranja vlade.

Dogovor rukovanjem

Demokrate su sedmicama odolijevale, zahtijevajući da republikanci sarađuju s njima na produženju poreskih kredita iz Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (ACA) koji uskoro ističu, u zamjenu za finansiranje vlade.

Dugotrajna bol zbog zatvaranja na kraju je prevagnula, pa su umjereni demokrati prihvatili obećanje o glasanju o ACA-u, uprkos tome što su progresivci i demokratski zastupnici u Predstavničkom domu odlučno upozoravali da se ne smije pristati na dogovor "rukovanjem."

Konačni rezultat proceduralnog glasanja bio je 60-40. Osam demokrata glasalo je "za" zajedno s republikancima, dok je senator Rand Paul bio jedini republikanac koji je glasao "protiv". Za napredovanje mjere bilo je potrebno 60 glasova.

Potrebno je još nekoliko glasanja prije nego što paket bude poslan Predstavničkom domu, gdje takođe mora biti usvojen prije nego što se vlada može ponovo otvoriti. Put do usvajanja u Predstavničkom domu mogao bi biti složen.

Još nije jasno hoće li senatori demokratskog kluba i Paul dozvoliti da se preostali proces glasanja ubrza ili će insistirati da se višednevni postupak sprovede u cijelosti.

Manji paket zakona

Senatori koji pripadaju demokratskom bloku i glasali su za napredovanje paketa za finansiranje državnih agencija i ponovno otvaranje vlade bili su Dick Durbin, Tim Kaine, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan i Jackie Rosen.

Dogovor uključuje manji paket zakona o izdvajanjima koji će finansirati vojnu gradnju, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo poljoprivrede i zakonodavnu granu vlasti.

Takođe uključuje privremenu mjeru finansiranja koja će osigurati da cijela vlada ostane otvorena najmanje do 30. januara 2026. godine.

Privremena rezolucija (CR) sadrži odredbu kojom se poništavaju federalni otkazi koje je uvela Trumpova administracija tokom zatvaranja koje je počelo 1. oktobra. Demokratama je također obećano glasanje do druge sedmice decembra o produženju poboljšanih ACA subvencija za cijelu godinu. Ti poreski krediti ističu krajem godine.