Senator Sanders ogorčeno nakon glasanja demokrata: "Ovo nije bila dobra noć"

Demokratski senator Bernie Sanders oglasio se nakon što je osam demokratskih senatora glasalo s republikancima za plan kojim se otvorio put za deblokiranje američke vlade i poručio kako je to veoma loš potez.

- Ovo podiže cijene zdravstvenih usluga za više od 20 miliona Amerikanaca. U nekim slučajevima one će biti i tri puta veće. Osim toga, ovakvim glasanjem 15 miliona ljudi bit će 'skinuto' s programa Medicaid - naglasio je Sanders.

Sanders naglašava da će zbog toga 50.000 Amerikanaca svake godine umirati "bespotrebno".

- Sve to je urađeno nakon izbora na kojima su građani poslali poruku da žele da ustanemo protiv Trumpizma, njegovog rata protiv radničke klase. To Amerikanci žele, ali to se večeras nije dogodilo. Ovo nije bila dobra noć - zaključio je Bernie Sanders.