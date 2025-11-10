Orban se pohvalio: Mađarska postigla dogovor sa SAD o finansijskoj zaštiti

Premijer Viktor Orban izjavio je da je Mađarska postigla sporazum s Vašingtonom o „finansijskom štitu“ koji će zaštititi njenu ekonomiju i javne finansije, nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Dugogodišnji Trampov saveznik, Orban se u petak sastao s predsjednikom SAD u Bijeloj kući kako bi zatražio izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu i gas, čime je Mađarska dobila jednogodišnje oslobađanje od tih mjera.

Mađarska se također obavezala na kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa (LNG) kroz ugovore vrijedne oko 600 miliona dolara, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

- Također sam postigao dogovor s predsjednikom SAD o finansijskom štitu. Ukoliko dođe do bilo kakvih spoljašnjih napada na Mađarsku ili njen finansijski sistem, Amerikanci su dali riječ da će u takvom slučaju braniti finansijsku stabilnost Mađarske - rekao je Orban novinarima u avionu na povratku s razgovora.

Na vlasti od 2010. godine, Orban je postao sve glasniji kritičar Evropske unije, koja je suspendovala milijarde eura fondova namijenjenih Mađarskoj zbog reformi vladavine prava koje sprovodi ovaj nacionalistički lider.

Orban, koji se prema mišljenju političkih analitičara suočava s mogućim tijesnim izborima naredne godine, nije objasnio detalje sporazuma s Trampom. Međutim, rekao je da to znači da Mađarska neće imati problema s finansiranjem.

- Da bi Mađarska ili njena valuta mogli biti napadnuti, ili da bi mađarski budžet mogao biti doveden u težak položaj, ili da bi mađarska ekonomija mogla biti ugušena s finansijske strane – to treba zaboraviti - rekao je Orban.

Mađarska ekonomija stagnira već tri godine nakon inflacijskog skoka koji je uslijedio poslije ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022. godine, što je povećalo pritisak na državne finansije.

Ipak, forinta, koja je znatno oslabila otkako je Orban došao na vlast 2010. godine, ove godine predvodi dobitke među valutama srednje Evrope, potaknuta najvišom referentnom kamatnom stopom u EU.