Upozorenje analitičara: Sukob Irana i Izraela pitanje vremena, Teheran sprema stotine projektila

Američki New York Times objavio je izvještaj u kojem su istakli kako je novi sukob između Izraela i Irana samo pitanje vremena, pozivajući se na sigurnosne i diplomatske izvore.

Članak, koji je objavljen u nedjelju, dovodi u sumnju ideju da je dvanaestodnevni rat između zemalja u junu eliminirao prijetnju iranskog nuklearnog programa.

Umjesto toga, navodi se da bliskoistočni zvaničnici i stručnjaci sve više vjeruju da su izraelski i američki napadi prouzrokovali manju štetu nuklearnim postrojenjima Teherana nego što se ranije mislilo te da se obje zemlje pripremaju za mogućnost još jednog kruga sukoba.

- Iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, dovoljne za proizvodnju 11 nuklearnih bombi, ili su zakopane pod ruševinama, kako Iran tvrdi, ili su tajno odvezene na sigurno mjesto, kako vjeruju izraelski zvaničnici - navodi se u izvještaju.

U izvještaju se navodi i da drugi faktori čine rat još vjerovatnijim.

- Među njima je i stalni zastoj između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su vodili nekoliko rundi pregovora prije nego što su se SAD pridružile izraelskoj kampanji bombardovanja u junu. Osim toga, nuklearni sporazum iz 2015. godine, postignut između Irana, SAD i evropskih zemalja, nedavno je istekao, što je izazvalo stroge sankcije Iranu - piše NYT.

Iran će vjerovatno odgovoriti na bilo koji izraelski napad na mnogo manje suzdržan način nego što je to učinio u junu, rekao je Ali Vaez, direktor iranskog projekta u Međunarodnoj kriznoj grupi.

Iranski zvaničnici su mu rekli da fabrike projektila rade 24 sata dnevno, rekao je, i ako dođe do još jednog rata, "nadaju se da će ispaliti 2.000 odjednom kako bi savladali izraelsku odbranu, a ne 500 tokom 12 dana" kao što su učinili u junu.

- Izrael smatra da posao nije završen i ne vidi razlog da ne nastavi sukob, tako da Iran udvostručuje spremnost za sljedeću rundu - naveo je ovaj zvaničnik.

Vaez je za Times izjavio da su najviši iranski zvaničnici podijeljeni oko toga kako dalje postupiti usred zastoja odnosa sa SAD. Neki, rekao je, žele nastaviti s nastojanjima da postignu novi nuklearni sporazum, vjerujući da će to biti bolje za Iran, jer se otprilike 92 miliona stanovnika te zemlje suočava s rastućom inflacijom i ozbiljnom nestašicom vode.

- Ipak, ne slažu se svi. Neki bi radije ponovo ušli u konfrontaciju vjerujući da je uzaludno pokušavati pregovarati s Trampom. Ono o čemu se svi slažu je sljedeće - još jedna runda sukoba s Izraelom je neizbježna - poručio je.