Nakon brojnih otkazanih letova zbog dronova, letjelice uočene i iznad nuklearne elektrane

Dronovi su posljednjih dana uočeni više puta iznad belgijskih zračnih luka, međutim, sinoć su letjeli iznad nuklearne elektrane Doel. Kompanija Engie potvrdila je nešto prije 22 sata kako su nad postrojenjem primijećene tri bespilotne letjelice, piše belgijski RTL.

Glasnogovornica Engiea, Hellen Smeets, poručila je kako incident nije imao nikakvog utjecaja na rad elektrane.

- Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju - dodala je. Iz lokalne policijske zone Scheldewaas zasad nisu željeli davati komentare.

Ovaj se slučaj dogodio iste večeri kada je zračni saobraćaj u zračnoj luci Liège bio privremeno prekinut zbog dojave o dronovima. Letovi su ondje bili obustavljeni oko 19:30, a promet je normaliziran sat vremena kasnije, oko 20:25.

Tokom protekle sedmice dojave o dronovima iznad zračne luke Liège bile su gotovo svakodnevna pojava, a slični prekidi zabilježeni su i u zračnoj luci u Briselu prošlog utorka i četvrtka. Posljednjih dana, dronovi su također redovno prijavljivani i iznad različitih vojnih baza u zemlji.