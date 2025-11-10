Biznismenima smeta Mamdanijeva pobjeda i njegovo obećanje: "Od Njujorka će napraviti Mumbai"

Nezadovoljan izbornom pobjedom Zohrana Mamdanija u Njujorku, američki milijarder i investitor Beri Sternliht (Barry Sternlicht) poručio je da bi zbog toga mogao napustiti grad.

Sternlihtu, kao i mnogim njegovim kolegama iz svijeta biznisa, zasmetao je Mamdanijev plan da u okviru svog izbornog programa izgradi veliki broj stanova u vlasništvu grada, koji bi bili dostupni široj radničkoj klasi.

- Svaki projekat u Njujorku, vrijedan preko 100 miliona dolara, mora proći kroz sindikat, a to je super skupo. To dovodi do izuzetno skupih stanova. Drugi investitori su pokušali sklopiti dogovore sa sindikatima, ali oni vladaju New Yorkom, i to je jedan od ključnih razloga zašto su plave države tako skupe i zašto je tako teško povećati ponudu stambenog prostora u njima - rekao je Sternliht, čija kompanija ima i komercijalne i stambene nekretnine i zajednička ulaganja u gradu.

Sternliht je također spomenuo Mamdanijevu centralnu stambenu politiku zamrzavanja najamnina u nekretninama sa stabiliziranom najamninom u New Yorku.

- Onda krajnja ljevica stvarno poludi i kaže da stanari ne moraju plaćati. Pa, ne možete ih izbaciti ako ne plaćaju. Dakle, komšija sazna da komšija ne plaća, i ne plaća onda ni on. Onda se to proširi i u osnovi ćete pretvoriti New York City u Mumbai - rekao je.

Sternliht je također spomenuo javnu sigurnost u Njujorku, ključno pitanje u kampanji koja je dovela do toga da se Mamdani suoči s problemima zbog njegovih prethodnih poziva na ukidanje finansiranja policije.

- To je najvažnija stvar. Ako ljudi osjećaju da im djeca nisu sigurna na ulicama, ispisat će ih iz škole i otići će. A ako ukine finansiranje policije ili im ne pruži čast i prestiž koji zaslužuju, mislim da grad čeka zaista teško vrijeme - upozorio je Sternliht.

Sternliht je rekao da njegova kompanija već razmatra napuštanje svoje kancelarije u Midtown Manhattanu, nakon što je kritizirao Mamdanijev "socijalistički etos" i, kako je rekao, rastući bijes zbog uspjeha u Njujorku.

- Možda će ljudi nešto naučiti iz historije. Možda milion ljudi koji su glasali za njega neće shvatiti da socijalizam nikada nije funkcionisao nigdje na planeti Zemlji, nikada - poručio je milijarder.