Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA APELACIONOM SUDU

U Parizu se danas razmatra prijevremno puštanje Sarkozija iz zatvora

Sudije će procijeniti da li bi njegovo puštanje na slobodu značilo ometanje svjedoka, pravde ili predstavlja rizik od bjekstva

Nikolas Sarkozi. Anadolija

Dž. R.

10.11.2025

U Parizu na Apelacionom sudu danas se razmatra zahtjev bivšeg francuskog predsjednika te zemlje Nikolasa Sarkozija (Nicolasa Sarkozy) o puštanju iz zatvora.

Sarkozi je petogodišnju zatvorsku kaznu počeo služiti 21. oktobra i odmah je podnio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Sudije će procijeniti da li bi njegovo puštanje na slobodu značilo ometanje svjedoka, pravde ili predstavlja rizik od bjekstva.

Ako zahtjev bude odobren, Sarkozi bi mogao napustiti zatvor La Santé u roku od nekoliko sati pod sudskim nadzorom.

Bivši predsjednik negira bilo kakvu krivicu i kaže da je žrtva "zavjere" povezane s bivšim libijskim vođom Moamerom Gadafijem.

# NICOLAS SARKOZY
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.