U Parizu se danas razmatra prijevremno puštanje Sarkozija iz zatvora

U Parizu na Apelacionom sudu danas se razmatra zahtjev bivšeg francuskog predsjednika te zemlje Nikolasa Sarkozija (Nicolasa Sarkozy) o puštanju iz zatvora.

Sarkozi je petogodišnju zatvorsku kaznu počeo služiti 21. oktobra i odmah je podnio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Sudije će procijeniti da li bi njegovo puštanje na slobodu značilo ometanje svjedoka, pravde ili predstavlja rizik od bjekstva.

Ako zahtjev bude odobren, Sarkozi bi mogao napustiti zatvor La Santé u roku od nekoliko sati pod sudskim nadzorom.

Bivši predsjednik negira bilo kakvu krivicu i kaže da je žrtva "zavjere" povezane s bivšim libijskim vođom Moamerom Gadafijem.