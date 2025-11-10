Turska radi na osiguravanju bezbjednog prolaza 200 civila zarobljenih u tunelima u Gazi

Turska radi na osigurnju bezbjednog prolaza oko 200 civila zarobljenih u tunelima u Gazi, nakon što je omogućila povratak posmrtnih ostataka izraelskog vojnika ubijenog tamo prije više od decenije, saopćio je visoki turski zvaničnik u nedjelju navečer.

Palestinska grupa Hamas ranije je saopćila da se borci koji se skrivaju u izraelskom području Rafaha neće predati Izraelu te je pozvala posrednike da pronađu rješenje za krizu koja prijeti mjesec dana starom primirju.

Pored toga, Izrael je objavio da je primio posmrtne ostatke Hadara Goldina, vojnog oficira ubijenog iz zasjede u Gazi tokom rata između Izraela i Hamasa 2014. godine, nakon što je primopredaju izvršio Crveni križ.

Turska je, rekao je visoki zvaničnik, "uspješno omogućila povratak posmrtnih ostataka Hadara Goldina Izraelu nakon 11 godina" nakon "intenzivnih napora (koji odražavaju) jasnu predanost Hamasa primirju".

- Istovremeno, radimo na osiguravanju sigurnog prolaza oko 200 civila iz Gaze koji su trenutno zarobljeni u tunelima - izjavio je zvaničnik za Reuters.

Turska je potpisnica prošlomjesečnog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, koji je podržao američki predsjednik Donald Trump. Ima bliske veze s palestinskom grupom i žestoko je kritikovala izraelsku vojnu kampanju u Gazi.