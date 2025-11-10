Predsjednik Sirije Ahmed al-Šara danas u zvaničnoj posjeti Trampu

Predsjednik Sirije Ahmed al- Šara (al-Sharaa) u ponedjeljak će razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u Bijeloj kući, što će biti prva zvanična posjeta jednog sirijskog lidera od sticanja nezavisnosti 1946. godine. Očekuje se da će tražiti potpuno ukidanje preostalih sankcija protiv svoje ratom razorene zemlje.

Najvažnije pitanje

Šara, čije su pobunjeničke snage svrgnule dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada (Bashar al-Assad) krajem prošle godine, nastoji pridobiti američkog predsjednika kako bi ukinuo ekonomske restrikcije uvedene tokom 13-godišnjeg građanskog rata, tvrdeći da više nisu opravdane, piše The Guardian.

Njegov savjetnik za medije Ahmad Zeidan rekao je za saudijsku televiziju Al Arabiya da je najvažnije pitanje na Šarainoj agendi ukidanje Zakona Caesar o zaštiti sirijskih civila iz 2019. godine, koji je uveo široke sankcije zbog kršenja ljudskih prava od Assadovog režima tokom sukoba.

Tramp je prvi put sreo sirijskog lidera prošlog maja u Rijadu, na marginama samita Vijeća za zaljevsku saradnju. Prije razgovora, Tramp je pohvalio Šaraa pred novinarima kao mladog i čvrstog momka.

Tramp je potom naredio ukidanje većine sankcija, što je predstavljalo veliki zaokret u američkoj politici. Međutim, Zakon Caesar i dalje je na snazi i za njegovo trajno ukidanje potrebna je odluka Kongresa.

Šara, koji je kao vođa militantne grupe imao američku potjernicu u iznosu od 10 miliona dolara, bivši je lider Hayat Tahrir al-Sham (HTS), pobunjeničke grupe koja je predvodila vojnu operaciju za svrgavanje Assada.

U četvrtak je Vašington predvodio glasanje u Vijeću sigurnosti UN-a za ukidanje sankcija UN-a protiv njega. U septembru je Šara, koji je ranije bio povezan s al-Kaidom, postao prvi sirijski predsjednik u decenijama koji se obratio Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku.

- Imamo veliku misiju da izgradimo ekonomiju. Sirija ima raznoliku radnu snagu. Vole raditi, to im je u genima. Zato se ne brinite, samo ukinite sankcije i vidjet ćete rezultate - rekao je Sharaa na samitu održanom uz Generalnu skupštinu.

U oktobru, Svjetska banka je procijenila da bi trošak obnove Sirije mogao iznositi oko 216 milijardi dolara.

Američki State Department je u petak uklonio Šaraa s liste terorista, potez koji se dugo očekivao, a predsjednik bi tokom posjete Vašingtonu trebao zvanično pristupiti koaliciji predvođenoj SAD-om protiv grupe Islamska država.

Preventivne operacije

Sirija je ovog mjeseca provela preventivne operacije širom zemlje usmjerene na ćelije IS-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su sirijske sigurnosne snage izvele 61 raciju, uhapsile 71 osobu i zaplijenile eksplozive i oružje.

Usred poboljšanja odnosa, glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott rekao je da Sharaaina vlada ispunjava američke zahtjeve, uključujući potragu za nestalim Amerikancima i eliminaciju preostalih hemijskih oružja.

- Ove mjere se poduzimaju kao priznanje napretka koji je pokazalo sirijsko rukovodstvo nakon odlaska Bashara al-Assada i više od 50 godina represije pod njegovim režimom - rekao je Pigott.

Dodao je da bi ukidanje kaznenih mjera doprinijelo "regionalnoj sigurnosti i stabilnosti, kao i inkluzivnom, sirijskom vođenom i sirijskom vlasničkom političkom procesu."

Šara i njegov tim nastoje se predstaviti kao umjereni lideri spremni da uvedu novu eru mira i prosperiteta za zemlju ranjenu ratom, te da konstruktivno sarađuju s regionalnim silama.

Međutim, izraelska vlada navodno se protivi potpunom ukidanju američkih sankcija, tvrdeći da bi time izgubila važan utjecaj u odnosima Vašingtona s Damaskom.

Iako su Izrael i Sirija formalno i dalje u ratnom stanju, a Izrael još uvijek okupira sirijsku Golansku visoravan, Tramp je izrazio nadu da bi dvije zemlje mogle normalizirati odnose.