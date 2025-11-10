Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKANDAL

Tramp napao "korumpirane novinare" nakon ostavke čelnika BBC-a

Dodao je da su "to vrlo nepošteni ljudi koji su pokušali pomjeriti tas predsjedničkih izbora"

Donald Tramp. AP

Dž. R.

10.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) napao je "korumpirane novinare" nakon što je šef BBC podnio ostavku u britanskom emiteru programa zbog skandala oko uređivanja dokumentarca o američkom predsjedniku.

Tramp je rekao da su "korumpirani novinari" razotkriveni, dodajući da su "to vrlo nepošteni ljudi koji su pokušali pomjeriti tas predsjedničkih izbora".

Kritike su se pojavile zbog isječaka spojenih iz Trampovog govora 6. januara 2021., kada je optužen za podsticanje napada mase na američki Capitol u nastojanju da ga održe na vlasti uprkos porazu u utrci za reizbor, prenosi Foreign Policy.

# DONALD TRUMP
# BBC
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.