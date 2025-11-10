Tramp napao "korumpirane novinare" nakon ostavke čelnika BBC-a

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) napao je "korumpirane novinare" nakon što je šef BBC podnio ostavku u britanskom emiteru programa zbog skandala oko uređivanja dokumentarca o američkom predsjedniku.

Tramp je rekao da su "korumpirani novinari" razotkriveni, dodajući da su "to vrlo nepošteni ljudi koji su pokušali pomjeriti tas predsjedničkih izbora".

Kritike su se pojavile zbog isječaka spojenih iz Trampovog govora 6. januara 2021., kada je optužen za podsticanje napada mase na američki Capitol u nastojanju da ga održe na vlasti uprkos porazu u utrci za reizbor, prenosi Foreign Policy.