Bivši predsjednik Indonezije proglašen nacionalnim herojem, izbili žestoki protesti

Bivši predsjednik Indonezije Suhart, proglašen je nacionalnim herojem što je izazvalo žestoke proteste.

Tokom Suhartovog režima od 1960. do 1990. godine, Indonezija je doživjela eru brzog ekonomskog rasta, ali i nasilne političke represije. Procjenjuje se da je na stotine hiljada političkih disidenata ubijeno tokom tog perioda.

Nagrada za nacionalnog heroja dodjeljuje se svake godine, a cilj joj je odati priznanje pojedincima za njihov doprinos zemlji.

U ponedjeljak je pokojni Suharto bio među 10 novih imena dodanih na listu, na ceremoniji kojom je predsjedavao sadašnji indonezijski predsjednik Prabowo Subianto, Suhartov bivši zet.

U oktobru su indonezijska ministarstva za socijalna pitanja i kulturu nominirala gotovo 50 kandidata za nagradu, uključujući Suharta.

Odavanje počasti Suhartu kao nacionalnom heroju naišlo je na značajno protivljenje civilnog društva.

Prošle sedmice, oko 100 ljudi okupilo se u Džakarti kako bi protestovali protiv Suhartove nominacije, dok je skoro 16.000 potpisalo online peticiju kojom se traži isto.

Za danas je planiran još jedan protest, a stotine pripadnika sigurnosnih snaga raspoređeno je u iščekivanju demonstracija.

Suhartovu vlast obilježila su mučenja i represije građanskih sloboda.

Ipak, nema sumnje da je Suhartova duga vladavina oblikovala modernu Indoneziju. Uprkos njegovoj spremnosti da upotrijebi brutalnu silu, njegov glavni fokus bio je donošenje razvoja i stabilnosti svojoj zemlji.

I uprkos visokom nivou korupcije, bio je uglavnom uspješan.

Indonezijska ekonomija je rasla u prosjeku 7 posto svake godine tokom njegove tri decenije na vlasti.

Indonezija je sada najveća ekonomija jugoistočne Azije.

Titula na koju se Suharto najviše ponosio bila je "otac razvoja". Međutim, optužen je za pronevjeru milijardi dolara dok je bio na vlasti.

Danas se mnogi Indonežani možda više sjećaju pozitivnih nego negativnih strana Suhartove vladavine. Imao je državnu sahranu kada je umro 2008. godine u 86. godini života.