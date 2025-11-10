Tajland objavio da prekida provedbu mirovnog sporazuma s Kambodžom

Tajland je u ponedjeljak objavio da obustavlja provedbu mirovnog sporazuma sa susjednom Kambodžom nakon što je eksplozija nagazne mine ranila dva tajlandska vojnika u blizini granice.

Sporazum, postignut uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, trebao je osigurati trajni kraj neprijateljstava nakon graničnih sukoba u julu u kojima je poginulo najmanje 43 ljudi i raseljeno više od 300.000 civila s obje strane.

Kraljevska tajlandska vojska u sapćenju je navela da je eksplozija mine u pokrajini Sisaket uzrokovala teško ranjavanje u nogu jednog vojnika, dok je silina eksplozije uzrokovala bolove u prsima kod drugog.

Portparol tajlandske vlade Siripong Angkasakulkiat rekao je da će Bangkok prekinuti "praćenje zajedničke deklaracije", što znači sporazum s Kambodžom potpisan u Kuala Lumpuru krajem oktobra, mjesecima nakon što su se dvije strane dogovorile o prekidu vatre.

Sljedeći koraci planirani u sklopu provedbe sporazuma uključivali su oslobađanje 18 kambodžanskih vojnika pritvorenih u Tajlandu.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je na konferenciji za novinare “kako smo mislili da je sigurnosna prijetnja popustila, ali se zapravo nije smanjila".

Kambodžanske vlasti nisu odmah komentirale incident, ali su u prošlosti demantirale tajlandske optužbe o postavljanju novih nagaznih mina uz granicu, prenosi AFP.