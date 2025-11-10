Kina suspenduje 'posebne lučke takse' za američke brodove

Kina je u ponedjeljak saopštila da će na godinu dana suspendovati 'posebne lučke takse' za američke brodove, istovremeno s odlukom Vašingtona da obustavi naplatu taksi usmjerenih na kineske brodove, dok se trgovinski odnosi između dvije sile lagano stabilizuju.

Sjedinjene Američke Države i Kina već mjesecima su upletene u nestabilan trgovinski i carinski sukob, ali su se dogovorile da povuku dio kaznenih mjera nakon sastanka predsjednika Xija Jinpinga i Donalda Trumpa prošlog mjeseca u Južnoj Koreji.

U jednom trenutku, carine s obje strane dostigle su trocifrene nivoe, što je značajno omelo trgovinu između dvije najveće svjetske ekonomije i poremetilo globalne lance snabdijevanja.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva saobraćaja, suspenzija lučkih taksi, koje su se primjenjivale na brodove pod američkom zastavom, u američkom vlasništvu ili izgrađene u SAD-u, a koji pristaju u kineskim lukama, stupila je na snagu u ponedjeljak u 13:01 po pekinškom vremenu, javlja AFP.

Američka brodograđevna industrija bila je dominantna nakon Drugog svjetskog rata, ali je postepeno opadala i danas čini svega 0,1 posto svjetske proizvodnje.

Sektor je danas pod dominacijom Azije – Kina gradi gotovo polovinu svih novoizgrađenih brodova, ispred Južne Koreje i Japana.

Odvojeno od toga, Peking je najavio da će suspendovati sankcije protiv američkih podružnica kompanije Hanwha Ocean, jedne od najvećih južnokorejskih brodogradilišta.

Jednogodišnja suspenzija mjera protiv Hanwhe, koja stupa na snagu 10. novembra, povezana je s američkom odlukom da obustavi naplatu lučkih taksi uvedenih kineskim brodovima, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine u objavi na internetu.