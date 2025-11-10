Stoltenberg: Invazija se mogla spriječiti, NATO zakazao u podršci Ukrajini

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg priznao je da je ruska invazija na Ukrajinu mogla biti spriječena da je Zapad ranije i odlučnije reagovao. U memoarima On My Watch norveški državnik otvoreno govori o greškama, unutrašnjim podjelama i dramatičnim trenucima tokom decenije provedene na čelu Alijanse.

Poziv iz bunkera

Stoltenberg se prisjetio februara 2022. i napetog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je nazvao dok su se ruski tenkovi približavali Kijevu.

„Zelenski me zvao iz bunkera. Tražio je da NATO zatvori nebo nad Ukrajinom i zaustavi ruske avione, dronove i helikoptere. Rekao mi je: ‘Znam da NATO to može, već ste to radili’“, opisao je Stoltenberg.

Njegov odgovor bio je negativan. „Da smo to uradili, rizikovali bismo potpuni rat između NATO-a i Rusije. Morali bismo uništiti ruske sisteme PVO u Bjelorusiji i Rusiji i obarati ruske letjelice. Predsjednik Biden je tada jasno rekao – nećemo rizikovati treći svjetski rat zbog Ukrajine“, objasnio je Stoltenberg, dodajući da mu je bilo izuzetno teško prekinuti taj razgovor.

„Podrška stigla prekasno“

Bivši šef Alijanse smatra da su kontradiktorni ciljevi NATO-a – pomaganje Ukrajini i izbjegavanje direktnog sukoba s Moskvom – u prvim mjesecima rata ostavili Kijev usamljenim.

„Da nam je jedini cilj bio pobjeda Ukrajine, poslali bismo vojnike i avione. Ali odlučili smo ograničiti podršku da ne bismo izazvali globalni sukob“, kaže Stoltenberg.

On ističe da bi jača i ranija vojna pomoć, odmah nakon ruske aneksije Krima 2014, vjerovatno odvratila Vladimira Putina od kasnije invazije.

„Naša podrška stigla je prekasno i bila je preslaba. Bojali smo se isprovocirati Rusiju, ali je ona ipak napala“, poručio je.

Afganistan – „najveći poraz NATO-a“

U svojim memoarima Stoltenberg se osvrće i na haotično povlačenje iz Afganistana 2021. godine. Pad Kabula u ruke talibana opisao je kao „najveći poraz NATO-a u novijoj historiji“.

„Željeli smo slobodan, demokratski Afganistan, ali nakon dvije decenije postalo je jasno da je takvo društvo nemoguće izgraditi vojnim putem. Povlačenje je bilo bolno, ali ispravno“, navodi on.

Tramp i opasnost od raspada Alijanse

Stoltenberg je otkrio i da je tokom samita NATO-a 2018. strahovao da će biti generalni sekretar koji će svjedočiti raspadu Saveza.

„Donald Trump je ozbiljno razmatrao povlačenje SAD-a iz NATO-a. Na kraju smo postigli kompromis – evropski saveznici pristali su povećati izdvajanja za odbranu, što je Alijansu održalo na okupu“, prisjeća se Norvežanin.

„Putina možemo zaustaviti samo snagom“

Danas, u ulozi norveškog ministra finansija, Stoltenberg tvrdi da se Moskva može natjerati na pregovore jedino jačanjem Ukrajine na bojnom polju.

„Ne možemo promijeniti Putinov um, ali možemo promijeniti njegovu računicu. Ako cijena rata postane previsoka, možda će sjesti za sto. Naš zadatak nije da savjetujemo Ukrajinu, nego da je podržavamo“, poručio je.

Norveška, dodaje, trenutno daje oko sedam milijardi eura pomoći Ukrajini, većinom vojne. „Sa samo pet miliona stanovnika, jedna smo od najvećih donatorskih zemalja u svijetu – i po glavi stanovnika i u apsolutnim iznosima“, naglasio je Stoltenberg.

„O teritoriji odlučuje samo Ukrajina“

Na pitanje o mogućim teritorijalnim ustupcima, bivši generalni sekretar podsjetio je na primjer Finske iz 1940. godine, koja je Staljinu prepustila deset posto svoje teritorije.

„Na kraju, to je odluka Ukrajine. Mi možemo pomoći oružjem, ali ne možemo odlučivati umjesto njih“, zaključio je Stoltenberg.