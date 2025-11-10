Apelacioni sud usvojio zahtjev: Nikolas Sarkozi izlazi iz zatvora, iskustvo opisao kao noćnu moru

Apelacioni sud u Parizu usvojio je zahtjev bivšeg predsjednika Francuske Nikolas Sarkozija (Nicolas Sarkozy), koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u Parizu, da bude pušten na uslovnu slobodu.

Nikolas Sarkozi će biti pušten već danas i stavljen pod sudski nadzor.

Podsjetimo, Sarkozi je od suda zatražio da bude pušten na uslovnu slobodu dok čeka žalbu, samo nekoliko nedjelja nakon što je počeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne za zavjeru radi prikupljanja sredstava za predizbornu kampanju iz Libije.

U ranijem obraćanju na saslušanju putem video-linka iz zatvora, Sarkozi je rekao je da će poštovati svaku odluku pravosuđa, ako bude pušten na slobodu.

- Ja sam Francuz. Volim svoju zemlju. Borim se da istina pobjedi. Poštovat ću sve obaveze koje su mi nametnute, kao što sam uvijek činio - rekao je Sarkozi.

Govoreći o boravku u zatvoru, Sarkozi je rekao da je "zaista teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika", i da je "iscrpljujuće".

Sarkozi je također odao počast zatvorskom osoblju koje mu je, kako je rekao, pomoglo da prebrodi "ovu noćnu moru".

Bivši konzervativni predsjednik proglašen je krivim za nedozvoljeno prikupljanje sredstava za kampanju na predsjedničkim izborima 2007. godine, koje je dobio od pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija. On je oslobođen svih ostalih optužbi, uključujući one za korupciju i primanje nezakonitog finansiranja kampanje.