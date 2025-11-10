Orban objavio fotografije sa sastanka u Bijeloj kući: Dvije fotografije govore više od 2.000 riječi

Balazs Orban, politički savjetnik i šef kabineta mađarskog premijera, objavio je novu fotografiju nakon susreta Trampa i Orbana u Bijeloj kući, a kojom je poslao i indirektnu poruku drugim evropskim liderima.

Naime, Orban je objavio kolaž dvije fotografije od kojih se na jednoj može vidjeti kako mađarski premijer sjedi za istim stolom u društvu predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i potpredsjednika Džej Di Vens (JD Vance).

Druga fotografija prikazuje nedavni susret Trampa s evropskim liderima u Bijeloj kući, a gdje se može vidjeti kako oni sjede na stolicama preko puta njega.

Njegovu objavu komentirao je i specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kirill Dmitriev koji je pružio podršku Mađarima.

- Da, a dvije fotografije govore više od 2.000 riječi - dodao je Dmitriev.