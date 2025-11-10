Orban objavio fotografije sa sastanka u Bijeloj kući: Dvije fotografije govore više od 2.000 riječi

Viktor Orban je rekao kako je Mađarska osigurala sporazum s Vašingtonom o "finansijskom štitu"

Jedna od fotografija sa sastanka. X

Dž. R.

10.11.2025

Balazs Orban, politički savjetnik i šef kabineta mađarskog premijera,  objavio je novu fotografiju nakon susreta Trampa i Orbana u Bijeloj kući, a kojom je poslao i indirektnu poruku drugim evropskim liderima.

Naime, Orban je objavio kolaž dvije fotografije od kojih se na jednoj može vidjeti kako mađarski premijer sjedi za istim stolom u društvu predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i potpredsjednika Džej Di Vens (JD Vance).

Druga fotografija prikazuje nedavni susret Trampa s evropskim liderima u Bijeloj kući, a gdje se može vidjeti kako oni sjede na stolicama preko puta njega.

Njegovu objavu komentirao je i specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kirill Dmitriev koji je pružio podršku Mađarima.

- Da, a dvije fotografije govore više od 2.000 riječi - dodao je Dmitriev.

Inače, Viktor Orban je rekao kako je Mađarska osigurala sporazum s Vašingtonom o "finansijskom štitu" za zaštitu svoje ekonomije i javnih finansija.

- Također sam postigao dogovor s predsjednikom SAD o finansijskom štitu. Ukoliko dođe do bilo kakvih spoljašnjih napada na Mađarsku ili njen finansijski sistem, Amerikanci su dali riječ da će u takvom slučaju braniti finansijsku stabilnost Mađarske - rekao je Orban novinarima u avionu na povratku s razgovora, u videu koji je u nedjelju objavio portal index.hu.

