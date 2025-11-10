Huška oca da ga skloni: Putinova kćerka hoće glavu Sergeja Lavrova?

Kćerka ruskog predsjednika Vladimira Putina navodno stoji iza kampanje za svrgavanje ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova, dok pokušava okončati rat u Ukrajini.

Prošle sedmice, izvještaji su ukazivali da je Putin "udaljio" Lavrova (75), koji je godinama bio jedan od njegovih vjernih saveznika i koji je zadužen za vanjsku politiku više od dvije decenije.

Svađa sa Lavrovom

Kremlj je bio primoran da porekne da se Putin posvađao sa ruskim šefom diplomatije.

- Lavrov radi kao ministar vanjskih poslova, naravno - rekao je portparol Dmitrij Peskov "ravno".

Ali Putinov bivši pisac govora, Abas Galjamov, otkrio je da predsjednikova druga kćerka, Katerina Tihonova (39), želi da savlada Lavrova u pokušaju da okonča rat u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine kada je Rusija pokrenula invaziju.

"Lavrov pogoršava stvari"

Lavrov "ostaje na svojoj funkciji" uprkos tome što se nije pojavio na sjednici Vijeća sigurnosti i što mu je oduzeta funkcija šefa ruske delegacije na predstojećem sastanku G20 u Južnoj Africi.

- Glasine o Lavrovu su kružile već prije šest mjeseci. Ozbiljni izvori su rekli da je Katerina Tihonova navodno više puta razgovarala sa Putinom, govoreći da Lavrov pogoršava stvari - naveo je Galjamov.

Ministar vanjskih poslova Rusije je "okrivljen" za odbijanje Donalda Trampa (Trumpa) da pristane na samit sa Putinom u Budimpešti prošlog mjeseca. Vjeruje se da je uznemirio američkog državnog sekretara Marka Rubija tokom "katastrofalnog" telefonskog razgovora u septembru.

Prema izvještajima ruskih medija, neki zvaničnici Kremlja su ga također optužili za "sabotažu" nakon što je odbio da se uključi u mirovni proces. Rusiju su pogodile ogromne sankcije koje su SAD uvele ubrzo nakon razgovora Lavrova i Rubija, usred spekulacija da su zvaničnici možda pokrenuli istragu protiv ministra.

Sada se kaže da je Tihonova rekla Putinu da je Lavrov "previše agresivan" i da njegovo "jastrebovsko vrištanje" ometa postizanje sporazuma.

- Možda je Putin konačno poslušao svoju kćerku? I osim toga, ona je u pravu. Iskreno govoreći, istina je - on smeta. Trebalo ga je davno smijeniti. Lavrov je ministar vanjskih poslova za vremena kada pobjeđujete. Kada dobijete rat, onda je Lavrov savršen diplomata za hvalisanje. Ali kada ne možete da pobijedite, morate postati razumniji, a Lavrov više nije sposoban za takvu razumnost - rekao je Galjimov.

Putin i njegovo ministarstvo vanjskih poslova sada su viđeni kao "propagandisti", a ne kao diplomate, rekao je Galjamov za medijsku kuću Živoj Gvozd.

Smatra se da se sve zakuhalo zbog Katerininog favorita Kirila Dmitrijeva (50), koji je oženjen njenom najboljom prijateljicom i poslovnim partnerom.

Dmitrijev je na čelu ruskog suverenog fonda bogatstva i Putin ga je koristio kao posrednika ka Trampovoj administraciji, gdje ima kontakte.

Ali ovo je uznemirilo Lavrova, koji je jednom lično uklonio stolicu namijenjenu Dmitrijevu prije razgovora sa SAD kako bi ga sklonio s puta, prema izvještajima u Moskvi.

- Lavrov je počeo da se povezuje sa tvrdokornim kursom. On je odavno postao neka vrsta jastreba koji pogoršava sukobe umjesto da ih ublažava - rekao je Galjamov.

- I naravno, u trenutnoj situaciji - kada je Putin u problemima do guše, a Tramp besan - Lavrov je van slike. Nije posebno potreban - dodao je on.

U međuvremenu, Lavrov se ponovo pojavio nakon nekoliko dana van pažnje javnosti, optužujući SAD da su pogazile obećanja data kada se Putin sastao sa Trampom na Aljasci.

- U to vrijeme Amerikanci su nas uvjerili da će osigurati da Volodimir Zelenski neće ometati postizanje mira. Izgleda da su se u vezi sa ovim pitanjem pojavile određene poteškoće. Pored toga, koliko nam je poznato, Brisel i London pokušavaju da ubijede Vašington da odustane od namjere da krizu riješi političko-diplomatskim putem i da se u potpunosti angažuje u naporima da izvrši vojni pritisak na Rusiju - rekao je Lavrov.

Ako je tvrdnja o Tihonovoj tačna, to pokazuje da ona "raste iza kulisa" u Rusiji, ali bi također odražavala duboka previranja u Putinovom kružoku, dok je on pod stresom zbog neuspeha na frontu u ratu koji traje gotovo četiri godine.

Galjamov je ranije tvrdio da bi Putin čak mogao da pripremi Katerinu, drugu od njegove tri poznate kćerke, za svoju eventualnu nasljednicu. Kaže se da je podržava bliski Putinov saradnik Mihail Kovaljčuk (78), diktatorov guru protiv starenja, šef Kurčatovljevog instituta, vodećeg ruskog nuklearnog instituta.

Tihonova, šefica Instituta Inopraktika u Moskvi, počela je da se pojavljuje na konferencijama i televiziji, ali ne toliko često, a do sada je Putin insistirao da njegova djeca - vjeruje se da ih ima petoro - nisu javne ličnosti.

Kršenje sankcija

Ipak, Katerina se smatra nezvaničnim integratorom svih visokotehnoloških kompanija u Rusiji i igra ulogu u kršenju sankcija u ime režima svog oca.

- Krug oko predsjednikove kćerke, Katerine Tihonove, ima sve šanse, uz vrijeme, da preuzme vlast u zemlji - rekao je Galjamov ranije ove godine dodajući da "to nije najgori mogući scenario, mada bi se stvari naravno mogle promijeniti."