Blokada američke vlade bliži se kraju: Senat usvojio prvu fazu novog dogovora

Nakon više od mjesec dana blokade vlade SAD, Senat je sinoć kasno usvojio prvu fazu dogovora koja bi je okončala.

Proceduralna mjera, koja omogućava da se od danas glasaju i druge, suštinske tačke neophodne za sprovođenje sporazuma, usvojena je sa minimalno potrebnih 60 glasova „za“, nakon što je osam članova demokratskog kluba prelomilo i stalo uz rukovodstvo Senata u podršci dogovoru. Protiv je glasalo 40 senatora, prenosi CNBC.

Cjelonoćni pregovori

Glasanje je bilo ostavljeno otvorenim više od dva sata kako bi se sačekao posljednji glas „za“, koji je dao senator Džon Kornin (John Cornyn), republikanac iz Teksasa, koji je u nedjelju doputovao u Vašington zbog glasanja.

Senatori su Kornina pozdravili aplauzom kada je ušao u salu da glasa za mjeru, neposredno prije 22:50 po istočnoameričkom vremenu.

Sporazum, koji je postignut nakon cjelonoćnih pregovora tokom vikenda, obezbijedio bi finansiranje američke vlade do kraja januara.

Dogovor ne uključuje ključni zahtjev demokrata: produženje pojačanih poreskih kredita u okviru Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (Affordable Care Act – ACA), koji ističu krajem decembra.

Međutim, sporazum prvi put od početka zatvaranja uključuje i garanciju republikanaca da će se u decembru glasati o nacrtu zakona koji su izabrale demokrate, a kojim bi se produžile te subvencije. Više od 20 miliona Amerikanaca koristi ove kredite da bi smanjili troškove zdravstvenog osiguranja kupljenog na ACA tržištima.

Dogovor još mora da odobri Predstavnički dom i da ga potpiše predsjednik Donald Tramp kako bi blokada vlade bila okončana.

Sporazum predviđa poništavanje svih trajnih otkaza državnih službenika za vrijeme blokade i zaštitu od takozvanih smanjenja broja zaposlenih (reductions-in-force) sve do kraja fiskalne 2026. godine.

Također garantuje da će svim federalnim radnicima biti isplaćene redovne plate za period blokade, u kojem mnogi nisu smjeli da rade.

Privremene odluke o finansiranju

Paket sadrži i odredbe o uspostavljanju dvostranačkog budžetskog procesa i o sprječavanju Bijele kuće da se oslanja na privremene odluke o finansiranju (continuing resolutions) kao glavni način finansiranja vlade.

Sporazum bi također obezbijedio finansiranje, do septembra, programa SNAP, koji putem bonova za hranu pomaže da se prehrani oko 42 miliona Amerikanaca.

Trampova administracija je prošle sedmice saopštila da zbog blokade vlade neće isplaćivati SNAP beneficije u novembru, a u petak je dobila privremenu odluku Vrhovnog suda kojom se blokira ranija presuda saveznog sudije da se korisnicima ovog mjeseca isplate pune beneficije. Administracija je navela da će isplatiti samo djelimične bonove za hranu.

Pošto Kornin nije bio u sali, glasanje je više od 25 minuta bilo „zaglavljeno“ na 56 glasova „za“ i 40 „protiv“, dok trojica drugih republikanskih senatora – Rik Skot (Rick Scott) iz Floride, Ron Džonson (Ron Johnson) iz Viskonsina i Majk Li (Mike Lee) iz Jute – nisu glasali, iz nejasnih razloga.

Sva trojica su na kraju glasala „za“, brzo jedan za drugim, nakon što su razgovarali sa liderom većine u Senatu, Džonom Tunom (John Thune).

Jedini republikanac koji je glasao protiv mjere bio je Rand Pol (Rand Paul) iz Kentakija.

- Poslije 40 dugih dana, nadam se da možemo privesti kraju ovu blokadu vlade - rekao je Tun prije glasanja.

Tunovi pokušaji da progura privremenu odluku o finansiranju (continuing resolution) kako bi vlada ponovo bila otvorena propali su u 14 prethodnih glasanja prije nedjelje navečer.