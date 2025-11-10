Bivši francuski predsjednik Sarkozi pušten iz zatvora

Apelacioni sud u Francuskoj odobrio je privremeno puštanje bivšeg predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) iz zatvora, 20 dana nakon što je 21. oktobra ušao u zatvor La Sante, naloživši da bude stavljen pod sudski nadzor do iznošenja žalbe, javlja Anadolu.

- Sud proglašava zahtjev za puštanje prihvatljivim i stavlja vas pod sudski nadzor - rekao je predsjednik Apelacionog suda u Parizu, prema emiteru BFMTV.

Tokom puštanja na slobodu, sud je zabranio Sarkoziju kontaktiranje Žeralda Darmanen (Gerald Darmanin), ministra pravde.

Pozivajući se na njegov dosadašnji dosije pojavljivanja na sudu i saradnje s policijom, tužioci su podržali njegov zahtjev za puštanje pod sudski nadzor, uz zabranu kontakta s raznim optuženima i svjedocima u libijskom slučaju dok sud razmatra njegov slučaj.

Obraćajući se sudu putem videa u ponedjeljak, Sarkozi je period koji je proveo iza rešetaka nazvao "noćnom morom" i "iscrpljujućim" iskustvom.

U septembru je bivši francuski predsjednik osuđen na pet godina zatvora zbog zavjere u slučaju koji se odnosi na libijsko finansiranje njegove izborne kampanje 2007. godine.

Sud je Sarkozija, koji je negirao sve nezakonite radnje, proglasio krivim za kriminalnu zavjeru, ali ga je oslobodio optužbi za pasivnu korupciju i druge optužbe za ilegalno finansiranje.

Nakon što je ušao u zatvor, Sarkozijevi advokati podnijeli su zahtjev za njegovo puštanje na slobodu.

Sarkozi je služio jedan mandat kao francuski predsjednik, od 2007. do 2012. godine.