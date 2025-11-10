Sirija spriječila dva pokušaja atentata na al-Šaru

ISIL je u dva pokušaja pokušao da izvrši atentat na sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaru (al-Sharaa), a oba su spriječena, rekla su za Reuters dva visoka zvaničnika.

Izvori, visoki sirijski sigurnosni zvaničnik i visoki zvaničnik sa Bliskog istoka, rekli su da su pokušaji atentata na al-Šaru spriječeni tokom proteklih nekoliko mjeseci, što naglašava direktnu prijetnju s kojom se suočava dok pokušava konsolidovati vlast u zemlji razorenoј četrnaestogodišnjim građanskim ratom.

Osjetljiva situacija

Prema riječima izvora, u jednom slučaju plan ISIL-a bio je usmjeren na unaprijed najavljeno zvanično pojavljivanje predsjednika al-Share, ali nisu pruženi dodatni detalji zbog osjetljivosti situacije.

Izvještaji o ovim pokušajima pojavili su se u trenutku kada se Sirija sprema da se pridruži globalnoj koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Državama u borbi protiv Islamske države, dok predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak dočekuje Šaru u Bijeloj kući, na historijskom sastanku, prvom ikada između američkog i sirijskog šefa države.

Sirijski predsjednik, koji je došao na vlast prošlog decembra nakon što su njegove pobunjeničke snage svrgnule predsjednika Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), nastoji izgraditi imidž umjerenog lidera.

Nada se da će mu sastanak s Trampom otvoriti vrata međunarodne podrške za dugoročnu obnovu i oporavak Sirije.

Tokom vikenda, sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je nacionalnu kampanju usmjerenu na ćelije Islamske države širom zemlje, pri čemu je uhapšeno više od 70 osumnjičenih, javili su državni mediji.

Visoki sirijski sigurnosni zvaničnik rekao je da su akcije zasnovane na obavještajnim podacima prema kojima je grupa planirala napade na vladu i pripadnike sirijskih manjina.

Akcija je također imala za cilj da pokaže kako je sirijska obavještajna služba duboko infiltrirana u tu grupu i da će pridruživanje koaliciji predstavljati važan doprinos globalnim operacijama protiv militanata.

Jačanje saradnje

ISIL pokušava da se ponovo afirmiše u Siriji nakon Assadovog pada. Grupa nastoji prikazati Šarovo približavanje Zapadu i njegova obećanja da će vladati u ime svih sirijskih vjerskih grupa kao izdaju islama.

U junu je 25 ljudi poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu na crkvu u Damasku, za koji je vlada optužila Islamsku državu. Grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Šarova vlada već mjesecima sarađuje s američkom vojskom u borbi protiv Islamske države, prema riječima nekoliko sirijskih zvaničnika, ali se očekuje da će formalno pridruživanje značajno pojačati saradnju.

Također se smatra ključnim potezom za izgradnju povjerenja kojim Šara želi uvjeriti američke zakonodavce da ukinu preostale sankcije protiv Sirije do kraja godine.

Prošle sedmice Reuters je izvijestio da se američka vojska priprema da po prvi put uspostavi prisustvo u jednoj zračnoj bazi u Damasku. Zvaničnik američke administracije zatražio je da se tačna lokacija i ime baze ne objavljuju zbog sigurnosnih razloga.