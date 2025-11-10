Šest osoba ubijeno u američkim napadima na brodove osumnjičene za krijumčarenje narkotika u Pacifiku

U američkim vojnim napadima na dva broda u Tihom okeanu ubijeno je šest osoba osumnjičenih za krijumčarenje narkotika, rekao je u ponedjeljak ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), javlja Anadolu.

- Jučer su, po nalogu predsjednika Trampa, izvedena dva smrtonosna kinetička napada na dva broda kojima upravljaju 'označene terorističke organizacije - napisao je Hegset na društvenoj mreži kompanije X.

Brodovi su "prema našim obavještajnim podacima bili povezani s ilegalnim krijumčarenjem narkotika" i prevozili su narkotike dok su prolazili poznatom tranzitnom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifik", prema Hegsetu.

Oba napada dogodila su se u međunarodnim vodama s po tri osobe na svakom brodu.

- Svih šest je ubijeno - rekao je Hegset, dodajući da nema povrijeđenih pripadnika američke vojske.

- Pod predsjednikom Trampom, štitimo domovinu i ubijamo ove kartelske teroriste koji žele nauditi našoj zemlji i njenom narodu - rekao je ministar odbrane.

Napadi predstavljaju najnoviju američku vojnu akciju protiv sumnjivih operacija trgovine drogom u međunarodnim vodama u okviru kampanje Trampove administracije za borbu protiv narkotika.