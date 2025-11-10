Od prekida vatre: U izraelskim napadima u Gazi u prosjeku dnevno bude ubijeno osmero Palestinaca

Izrael nastavlja ubijati palestinske civile, u prosjeku osmero Palestinaca ubijeno dnevno od stupanja na snagu prekida vatre prošlog mjeseca, saopćila je u ponedjeljak grupa za praćenje ljudskih prava sa sjedištem u Ženevi, javlja Anadolu.

U saopćenju, Euro-Med Human Rights Monitor je napomenuo da je Izrael nastavio unaprijed smišljeno ubijanje palestinskih civila uprkos tome što je prošao mjesec dana od postizanja primirja 10. oktobra između Izraela i Hamasa.

- U prosjeku osam Palestinaca ubijeno je dnevno pod tekućom sveobuhvatnom blokadom Pojasa Gaze, uz politiku namjernog izgladnjivanja, uskraćivanja medicinske pomoći ranjenima i bolesnima i namjernog ometanja humanitarne pomoći - saopćila je grupa.

Svakodnevna kršenja primirja

Spominjući da izraelska vojska svakodnevno krši primirje zračnim i artiljerijskim bombardovanjem, pucnjavom i vatrenim oružjem, naglasili su da se kršenje nastavlja i kontinuiranim uništavanjem kuća i zgrada, posebno u istočnim područjima Kan Junisa i grada Gaze.

- Ove akcije su dio sistematskog pristupa erodiranju temelja života u Pojasu Gaze i uskraćivanju njegovim stanovnicima njihovih najosnovnijih prava, što je jasno kršenje međunarodnog prava - dodali su.

Podsjećajući da su u izraelskim napadima u proteklom mjesecu ubijena 242 Palestinca, uključujući 85 djece, Euro-Med je ponovio da se radi o stopi od više od osam smrtnih slučajeva dnevno, te oko 619 drugih povrijeđenih, odnosno više od 20 povrijeđenih dnevno.

- Ovo jasno pokazuje da Izrael nije prestao sa svojom politikom ubijanja i sistematskog ciljanja Palestinaca - poručili su.

Dio sistematskog obrasca

Navodeći da Izrael iskorištava odsustvo međunarodnog nadzora kako bi preoblikovao geografski pejzaž Gaze, grupa je upozorila da Izrael to čini koristeći primirje kao "pokriće" kako bi područja pod svojom direktnom vojnom kontrolom učinio efektivno nenastanjivim, kako sada tako i u budućnosti.

Grupa za ljudska prava je također rekla da se u opkoljenoj enklavi nastavlja namjerna politika izgladnjivanja, uz blokadu ulaska približno 70 posto pomoći potrebne prema sporazumu.

- Ovo održava stanovništvo u stanju kontrolirane, hronične gladi, bez rješavanja njenih uzroka ili teških zdravstvenih posljedica, i bez vidljivog pokazivanja akutnih fizičkih znakova pothranjenosti."

U saopćenju se naglašava da ove akcije nisu izolirani incidenti, već "dio sistematskog obrasca", što ukazuje na jasnu politiku izraelskog političkog i vojnog rukovodstva da koristi primirje kao pokriće za nastavak rata nad stanovnicima Gaze.

Euro-Med je dodao da kontinuirana šutnja međunarodne zajednice i neuspjeh u aktiviranju mehanizama odgovornosti pružaju Izraelu praktično pokriće za nastavak rata.