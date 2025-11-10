Tramp pozvao američke kontrolore leta da se vrate na posao, zaprijetio im smanjenjem plata

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je pozvao kontrolore leta da se odmah vrate na posao tokom obustave rada vlade, prijeteći im da će im plata biti smanjena ili ukinuta ako ne dođu na posao.

- Svi kontrolori leta moraju se vratiti na posao, odmah! Svi koji to ne učine bit će znatno smanjeni - napisao je Tramp na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Trenutno, zbog obustave rada vlade, kontrolori uopće ne primaju plate, iako im se duguje zaostatak plate nakon završetka obustave rada vlade.

Bonusi za "velike patriote"

Nastavljajući kriviti demokrate za obustavu rada vlade, najavio je bonuse za kontrolore koje je nazvao "velikim patriotama" koji su radili i najavio je da će predložiti bonuse od po 10.000 dolara za izuzetnu službu.

Tramp je ukorio kontrolore koji su uzeli slobodno.

- Nisam zadovoljan s vama. Niste se angažovali da pomognete SAD-u protiv lažnog napada demokrata - poričio je.

Dodao je da će se u njihovim dosijeima pojaviti negativna oznaka i rekao je da svi koji žele otići to trebaju uraditi odmah i to bez otpremnine.

Ozbiljni poremećaji u zračnom saobraćaju

Njegova poruka uslijedila je nakon ozbiljnih poremećaja u zračnom saobraćaju u nedjelju, s preko 3.400 otkazanih i više od 26.800 odgođenih letova, prema FlightAwareu.

Ministar prometa Šon Dafi (Sean Duffy) upozorio je u nedjelju da će se utjecaj samo pogoršati i da bi se mogao produžiti i na prazničnu sezonu koja počinje kasnije ovog mjeseca.

- Federalna uprava za avijaciju (FAA) ima manjak od 1.000-2.000 kontrolora, a 15-20 dnevno odlazi u penziju - rekao je Dafi.

FAA je izdala hitnu naredbu o smanjenju obima letova kako bi se ublažio pritisak na preopterećene kontrolore.

Američki Senat je u nedjelju glasao 60-40 za prekid opstrukcije rada vlade i unapređenje zakona o finansiranju vlade, što je ključni korak ka ponovnom otvaranju savezne vlade nakon petosedmičnog zatvaranja.

Tramp i republikansko rukovodstvo odbili su pregovarati kako bi postigli rješenje.