Sirijski predsjednik stigao u Bijelu kuću na historijski sastanak s Trampom

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (al-Sharaa) stigao je u Bijelu kuću u ponedjeljak na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump), što označava prvu posjetu sirijskog lidera otkako je ta nacija stekla nezavisnost prije skoro 80 godina.

Očekuje se da će se Šarain sastanak s Trampom fokusirati na ukidanje sankcija koje je SAD nametnuo tokom vladavine Asadovog režima, kao i napore da se Damask formalno uključi u koaliciju protiv ISIS-a i na potencijalne razgovore o normalizaciji s Izraelom, što je jedan od Trampovih deklariranih ciljeva.

Trampova administracija poduzela je niz mjera kako bi ublažila diplomatski i ekonomski pritisak na Siriju i njenog lidera dok zemlja ulazi u novo poglavlje u svojoj historiji nakon više od 13 godina brutalnog građanskog rata, uključujući ukidanje nekih sankcija.

Tramp je započeo proces ukidanja američkih sankcija Siriji nakon sastanka sa Šaraaom u maju u Saudijskoj Arabiji. Nakon tog sastanka, američki predsjednik je svog sirijskog kolegu opisao kao mladog, atraktivnog momka, čvrstog momka, snažne prošlosti, signalizirajući dramatičan odmak od decenija neprijateljstva koje je definiralo američko-sirijske odnose pod Asadovima.

Specijalni izaslanik SAD-a za Siriju i ambasador u Turskoj Tom Barak (Barrack) izjavio je prošle sedmice u Bahreinu da se očekuje da će Šaraa potpisati dokument s Trampom kojim će se Sirija pridružiti koaliciji protiv ISIS-a.