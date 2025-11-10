Video / Kakva gadost: U obroku za ručak našla dio "ljudske noge"

Mlada Francuskinja naručila je obrok za ručak, ne sluteći kakvo je iznenađenje očekuje. Njena priča je objavljena na društvenim mrežama i izazvala je veliku pažnju korisnika.

Sve je počeo kada je otvorila kutiju sa tradicionalnim zapadnoafričkim specijalitetom - foutou, i ugledala nešto “neobično”, prenosi Daily Mail.

Uspaničeno pozvala policiju

Djevojka je bila uvjerena da se u jelu nalazi dio “ljudske noge”, pa je uspaničena pozvala policiju.

Nije prošlo puno vremena, a patrola je stigla u njen stan, spremna za hitnu reakciju. Međutim, tada se dogodio urnebesni obrt.

Ispostavilo se da u porciji nije “ljudska noga”, već komad raka, nesvakidašnjeg oblika.