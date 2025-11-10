Video / Kakva gadost: U obroku za ručak našla dio "ljudske noge"

Mlada Francuskinja naručila je obrok za ručak, ne sluteći kakvo je iznenađenje očekuje. Njena priča je objavljena na društvenim mrežama i izazvala je veliku pažnju korisnika.
Sve je počeo kada je otvorila kutiju sa tradicionalnim zapadnoafričkim specijalitetom - foutou, i ugledala nešto “neobično”, prenosi Daily Mail.
Uspaničeno pozvala policiju
Djevojka je bila uvjerena da se u jelu nalazi dio “ljudske noge”, pa je uspaničena pozvala policiju.
Nije prošlo puno vremena, a patrola je stigla u njen stan, spremna za hitnu reakciju. Međutim, tada se dogodio urnebesni obrt.
Ispostavilo se da u porciji nije “ljudska noga”, već komad raka, nesvakidašnjeg oblika.
Treba istaći da se foutou priprema od različitih sastojaka - govedine, piletine, jagnjetine, dimljene ribe, a ponekad i rakova.
Snimak postao viralan
U viralnom TikTok videu, mlada Francuskinja je objasnila da su policajci bili skeptični prije dolaska, a da su se potom dobro ismijali.
- Uljepšali ste nam večer - kazali su djevojci.
Nesvakidašnja priča je postala viralna, dok je snimak “pokupio” više od 10 miliona pregleda u kratkom roku. Djevojka je kasnije objavila još jedan video, naglašavajući da nije imala namjeru da uvredi bilo koga, niti nečiju kulturu i tradiciju.
Ona je objasnila da je naručila foutou sa govedinom, a na sa rakovima, što je dodatno izazvalo konfuziju kada je otvorila kutiju.