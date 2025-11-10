Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FOUTOU

Video / Kakva gadost: U obroku za ručak našla dio "ljudske noge"

Uljepšali ste nam večer, kazali su djevojci

Ispostavilo se da u porciji nije “ljudska noga”, već komad raka, nesvakidašnjeg oblika. Screenshot

A. O.

10.11.2025

Mlada Francuskinja naručila je obrok za ručak, ne sluteći kakvo je iznenađenje očekuje. Njena priča je objavljena na društvenim mrežama i izazvala je veliku pažnju korisnika.

Sve je počeo kada je otvorila kutiju sa tradicionalnim zapadnoafričkim specijalitetom - foutou, i ugledala nešto “neobično”, prenosi Daily Mail.

Uspaničeno pozvala policiju

Djevojka je bila uvjerena da se u jelu nalazi dio “ljudske noge”, pa je uspaničena pozvala policiju.

Nije prošlo puno vremena, a patrola je stigla u njen stan, spremna za hitnu reakciju. Međutim, tada se dogodio urnebesni obrt.

Ispostavilo se da u porciji nije “ljudska noga”, već komad raka, nesvakidašnjeg oblika.

Treba istaći da se foutou priprema od različitih sastojaka - govedine, piletine, jagnjetine, dimljene ribe, a ponekad i rakova.

Snimak postao viralan

U viralnom TikTok videu, mlada Francuskinja je objasnila da su policajci bili skeptični prije dolaska, a da su se potom dobro ismijali.

- Uljepšali ste nam večer - kazali su djevojci.

Nesvakidašnja priča je postala viralna, dok je snimak “pokupio” više od 10 miliona pregleda u kratkom roku. Djevojka je kasnije objavila još jedan video, naglašavajući da nije imala namjeru da uvredi bilo koga, niti nečiju kulturu i tradiciju.

Ona je objasnila da je naručila foutou sa govedinom, a na sa rakovima, što je dodatno izazvalo konfuziju kada je otvorila kutiju.

# OBROK
# RUČAK
# DJEVOJKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.