Njemačka izrekla duge zatvorske kazne u suđenju za dječiju pornografiju

Godinu nakon velike racije provedene širom Njemačke protiv jedne od najvećih platformi za dječiju pornografiju na dark netu, sud u zapadnonjemačkom gradu Monchengladbachu danas je osudio operatere te mreže.

Petorica muškaraca dobili su zatvorske kazne u rasponu od pet i po do 11 i po godina, a u jednom slučaju određena je i naknadna preventivna mjera zadržavanja, saopćio je regionalni sud.

Optuženi su djelovali kao moderatori ili administratori na platformi pod nazivom "Alice in Wonderland" na kojoj su korisnici iz cijelog svijeta razmjenjivali fotografije i video-snimke teškog seksualnog zlostavljanja djevojčica, uključujući i beba.

Optuženi dolaze iz njemačkih saveznih država Sjeverna Rajna-Vestfalija, Donja Saska, Schleswig-Holstein i Bavarska.

Optuženi za grupnu distribuciju dječije pornografije, četvorica su osuđena, gotovo u skladu sa zahtjevima tužilaštva, na kazne do 13 godina zatvora.

Četrdesetšestogodišnji muškarac iz Munchena određen je i za preventivno zadržavanje jer je ocijenjen kao opasan povratnik s velikom vjerovatnoćom ponovnog počinjenja krivičnih djela.

Presude protiv četvorice optuženih još nisu pravosnažne, dok je peti prihvatio kaznu. Sva petorica su tokom suđenja priznala optužbe.

U završnim riječima, branioci petorice optuženih priznali su da su njihovi klijenti počinili najgore zločine.

Međutim, kazali su da bi njihova priznanja trebalo uzeti u obzir prilikom odlučivanja o visini kazne, prenosi DPA.