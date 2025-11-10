Donald Tramp zaprijetio BBC-u tužbom od milijardu dolara zbog emisije "Panorama"

Pravni tim predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trump) uputio je pismo BBC-ju, u kojem zahtijeva povlačenje sadržaja iz emisije "Panorama" i prijeti tužbom vrijednom milijardu dolara.

Kako prenose američki mediji, među kojima su New York Times i Fox News, Trampovi advokati dali su rok do 14. novembra za "potpuno i pravedno" povlačenje materijala koji smatraju klevetničkim.

- Ukoliko BBC ne postupi u skladu s navedenim rokom do 14. novembra u 17 sati po istočnoameričkom vremenu, predsjedniku Trampu neće preostati ništa drugo nego da poduzme pravne radnje za ostvarivanje svojih zakonskih prava, od kojih se ne odriče, uključujući i pravo na obeštećenje od milijardu dolara. BBC je obaviješten o ovom - navedeno je u pismu.

Pored povlačenja priloga iz "Panorame", Trampov tim zahtijeva i izvinjenje, kao i povlačenje "svih drugih klevetničkih, obmanjujućih i zapaljivih tvrdnji“.

Ova pravna prijetnja dolazi u trenutku kada je BBC suočen s velikim potresima unutar kuće – direktor Tim Dejvi (Tim Davie) i izvršna direktorica informativnog programa Debora Tjurnes (Deborah Turness) podnijeli su ostavke, nakon optužbi za pristrasno izvještavanje o američkom predsjedniku.

Njihove ostavke uslijedile su poslije teksta Daily Telegrapha, koji je otkrio interni dokument bivšeg BBC-jevog savjetnika za standarde. U njemu se navodi da su u emisiji "Panorama" spojeni dijelovi dva različita Trampova govora, čime je stvoren utisak da on poziva na napad na Capitol Hill, zgradu američkog Kongresa.