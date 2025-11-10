Milioner izgorio u Lamborghiniju: Dijelovi olupine letjeli na sve strane, po putu su bile razbacane novčanice

Ruski kripto-milioner Aleksej Dolgih (Aleksey Dolgikh) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Moskvi dok je vozio svoj Lamborghini Urus vrijedan 360.000 eura. Dolgih je izgubio kontrolu nad vozilom, a kamera iz drugog automobila snimila je trenutak kada je automobil prošao pored njih brzinom većom od 150 km/h. Nedugo zatim, na snimku se vidi zapaljeni automobil, prenosi Kronen Zeitung.

Dolgih nije bio sam u automobilu – sa njim su bila još trojica saputnika, od kojih je jedan također bavio kriptovalutama. Nakon sudara automobil se prevrnuo i zapalio. Dolgih i jedan saputnik poginuli su na licu mjesta, dok su preostale dvije osobe teško povrijeđene.

Očevici su opisali prizor kao "noćnu moru", navodeći da su dijelovi olupine letjeli na sve strane, a po putu su bile razbacane novčanice. Policija je potvrdila da je kod razbijenog automobila pronađena velika količina gotovine.

Život Alekseja Dolgiha bio je obilježen kontroverzama. Od kada je prije 15 mjeseci kupio Lamborghini, sakupio je ukupno 586 saobraćajnih prekršaja. Prema pisanju lista The Sun, ruske banke su ga posljednjih mjeseci stavile na crnu listu zbog sumnje na pranje novca.