Mediji: Gislejn Maksvel zatražila od Trampa smanjenje kazne

Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), osuđena saradnica pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), navodno je zatražila od američkog predsjednika Donalda Tramp (Trump) da joj smanji kaznu zatvora od 20 godina, izvijestio je u ponedjeljak NBC News.

Ove informacije su dostavljene demokratama u Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma od strane neimenovanog zviždača, koji je takođe tvrdio da Maksvel u zatvoru ima "luksuzni tretman".

Prema izvještaju, Maksvel je svom advokatu poslala e-mail s naslovom "commutation application" (zahtjev za ublažavanje kazne), koristeći termin koji označava smanjenje zatvorske kazne.

Zatvor s minimalnim osiguranjem

U zatvoru s minimalnim osiguranjem, u koji je premještena ovog ljeta, saradnica Epstina navodno ima posebne obroke, pristup teretani izvan radnog vremena i mogućnost igranja s psom koji se trenira kao vodič, tvrdi zviždač.

Premještena je u ovaj zatvor ubrzo nakon što je dala intervju Todu Blanšu (Todd Blanche), zamjeniku američkog državnog tužioca koji je ranije bio i advokat Donalda Trampa između njegovog prvog i drugog predsjedničkog mandata.

Demokratski kongresmen Džejmi Raskin (Jamie Raskin), visoko rangirani član Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, u ponedjeljak je poslao pismo Trampu u kojem traži od administracije da dostavi informacije o zahtjevu i pozvao predsjednika da odbije molbu Maksvel.

Raskin je također naveo da administracija ne bi smjela pružati Maksvel bilo kakav poseban tretman ili "institucionalne privilegije".

Dodao je da je Maksvel premještena u zatvor s minimalnim osiguranjem suprotno pravilima koja zabranjuju seksualnim prestupnicima boravak u takvim ustanovama.

Advokat Gislejn Maksvel nije odmah odgovorio na zahtjev NBC Newsa za komentar, niti se javno oglasio o ovom pitanju.

Zahtjev za poništavanje presude

Maksvel je 2021. godine proglašena krivom za pomaganje u vrbovanju djevojaka, od kojih su neke imale samo 14 godina, za Džefrija Epstina. Vrhovni sud SAD-a u oktobru je odbacio njen zahtjev da se poništi presuda za saučesništvo u podvođenju maloljetnica Epstinovim klijentima. Epstin, osuđeni seksualni prestupnik, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje za federalne optužbe za trgovinu ljudima.

Tramp je u oktobru izjavio da će "morati razgovarati s Ministarstvom pravde" o mogućem pomilovanju Maksvel.

- Razmotrit ću to. Razgovarat ću s Ministarstvom pravde. Ne bih ni razmatrao ni odbacio... Ne znam ništa o tome, ali razgovaraću s DOJ-em - rekao je tada novinarima u Ovalnom uredu, ne spominjući njen status osuđene seksualne prestupnice.

Ranije ove godine, mnogi Trampovi MAGA pristalice kritikovali su ga, jer nije objavio sve Epstinove dokumente i jer je slučaj nazvao "prevarom".