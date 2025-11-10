Tramp nakon sastanka sa sirijskim predsjednikom: SAD će učiniti sve što mogu da Sirija bude uspješna

SAD će poduzeti sve moguće korake kako bi pomogao Siriji dok izlazi iz višedecenijske vladavine porodice Asad, rekao je američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak nakon sastanka iza zatvorenih vrata sa svojim sirijskim kolegom.

Obraćajući se novinarima nakon sastanka s predsjednikom Ahmedom al-Šaraaom, koji je trajao skoro dva sata, Tramp je rekao da će njegova administracija učiniti sve što može da Sirija bude uspješna, hvaleći Šaraau kao vrlo snažnog vođu.

- On dolazi iz vrlo teškog mjesta i on je čvrst momak. Svidio mi se. Slažem se s njim, predsjednikom, novim predsjednikom u Siriji - rekao je američki predsjednik u Ovalnom uredu.

Dodao je da želi vidjeti Siriju kao vrlo uspješnu zemlju i da misli da ovaj njen vođa to može učiniti.

- Imao je tešku prošlost. I mislim, iskreno, da nemate tešku prošlost, ne biste imali šanse. On se odlično slaže s Turskom, s predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom, koji je odličan vođa. Erdoan je odličan vođa. I veoma je za ono što se dešava u Siriji. Moramo učiniti da Sirija funkcioniše - rekao je.

- Sirija je veliki dio Bliskog istoka i reći ću vam, mislim da to funkcioniše. I zaista dobro. Radimo i s Izraelom, na tome da se slažemo sa Sirijom, da se slažemo sa svima. I to nevjerovatno funkcioniše - dodao je.

Prva posjeta sirijskog lidera Bijeloj kući

Sharaina posjeta bila je prva posjeta sirijskog lidera Bijeloj kući otkako je nacija stekla nezavisnost prije skoro 80 godina.

Očekivalo se da će se Šaraa i Tramp fokusirati na ukidanje sankcija koje su SAD nametnule tokom vladavine Asadovog režima, te na napore da se Damask formalno uključi u koaliciju protiv ISIS-a i na potencijalne razgovore o normalizaciji s Izraelom, što je jedan od Trampovih deklariranih ciljeva.

Bijela kuća nije odmah objavila zvaničan izvještaj sa sastanka.

Proces ukidanja sankcija

Trampova administracija poduzela je niz mjera kako bi ublažila diplomatski i ekonomski pritisak na Siriju i njenog vođu dok zemlja ulazi u novo poglavlje svoje historije nakon više od 13 godina brutalnog građanskog rata, uključujući ukidanje nekih sankcija.

Tramp je započeo proces ukidanja američkih sankcija Siriji nakon sastanka sa Šaraom u maju u Saudijskoj Arabiji. Nakon tog sastanka, američki predsjednik je opisao svog sirijskog kolegu kao mladog, atraktivnog momka, čvrstog momka, snažne prošlosti, signalizirajući dramatičan odmak od decenija neprijateljstva koje je definiralo odnose SAD-a i Sirije pod Asadom.