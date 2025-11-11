Američki Senat usvojio ključni zakon o finansiranju: Najduža blokada vlade u historiji bliži se kraju

Ključni zakon o finansiranju, koji bi u roku od nekoliko dana mogao okončati najdužu blokadu vlade u historiji, usvojen je kasno u ponedjeljak, a američki Senat je glasao 60 prema 40 za usvajanje zakona, pri čemu se gotovo svi republikanci pridružili osmorici demokrata koji su se odvojili od svoje stranke da bi ga podržali. Ovim sporazumom finansiranje vlade produženo je do kraja januara.

Minimalni prag

Zastupnički dom sada će morati usvojiti zakon prije nego što ga predsjednik Donald Tramp (Trump) može potpisati i stupiti na snagu. Tramp je ranije u ponedjeljak dao do znanja da bi bio spreman to učiniti.

Sporazum je postignut tokom vikenda, nakon što su se neki demokrati pridružili republikancima i ispregovarali sporazum o povratku saveznih službenika na posao i ponovnom pokretanju osnovnih usluga.

Republikancima, koji imaju većinu od 53-47 u Senatu, bila je potrebna mjera kako bi prešli minimalni prag od 60 glasova.

Demokratski senatori Dick Durbin, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Maggie Hassan, Tim Kaine, Jackie Rosen i Jeanne Shaheen odvojili su se od ostatka svoje stranke kako bi glasali za zakon o finansiranju.

Pridružio im se Angus King iz Mainea, nezavisni zastupnik koji sarađuje s demokratima, a koji je također glasao za ponovno otvaranje vlade.

Samo je jedan republikanac u Senatu, Rand Paul iz Kentuckyja, glasao protiv, dok je većina demokrata bila protiv.

Objava o usvajanju zakona održana je u uglavnom praznoj prostoriji, ali senatori koji su ostali do kraja navijali su i pljeskali.

- Ponovno ćemo otvoriti vladu, osigurat ćemo da savezni zaposlenici sada dobiju naknadu koju su zaradili i zaslužuju - rekla je senatorica Susan Collins, republikanka koja je odigrala ključnu ulogu u izradi zakona, nakon što je usvojen.

Obustavljene službe

Mnoge vladine službe obustavljene su od oktobra, a oko 1,4 miliona saveznih zaposlenika je na neplaćenom dopustu ili radi bez plaće.

Zatvaranje je imalo širok utjecaj na niz usluga, uključujući zračni prijevoz SAD-om i prehrambene beneficije za 41 milion Amerikanaca s niskim primanjima.

U ponedjeljak je, prema podacima FlightAwarea, otkazano više od 2.400 letova širom SAD. Najmanje 9.000 je odgođeno.

Zakon o finansiranju sada će ići u Zastupnički dom kojim dominiraju republikanci, čiji su članovi bili izvan zasjedanja i izvan Vašingtona od sredine septembra.

U ponedjeljak, kada se činilo da je dogovor u Senatu na dohvat ruke, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson pozvao je članove svog doma natrag u Vašington.

Zastupnički dom će u srijedu početi raspravljati o mjeri, iako nije jasno koliko će tačno vremena taj proces trajati. Republikanci imaju većinu od dva mjesta u Zastupničkom domu, tako da će svaki glas biti važan.

Sporazum dogovoren tokom vikenda produžuje finansiranje savezne vlade do 30. januara.

Također uključuje cjelogodišnje finansiranje Ministarstva poljoprivrede, kao i finansiranje vojnih građevinskih i zakonodavnih agencija.

U zakon su uključena i garancije da će svi savezni radnici biti plaćeni za vrijeme tokom zatvaranja, te finansiranje Programa dopunske pomoći u prehrani (SNAP), koji pruža pomoć u hrani jednom od osam Amerikanaca do sljedećeg septembra.

Paket uključuje dogovor o glasanju u decembru o produženju subvencija za zdravstvo koje ističu ove godine, ključnom pitanju oko kojeg su demokrati tražili ustupke.

Vođe Demokratske stranke izjavile su da neće podržati novo finansiranje vladinih operacija dok se Kongres ne pozabavi subvencijama koje pomažu desecima miliona Amerikanaca da plate zdravstveno osiguranje kupljeno putem vladinih berzi.