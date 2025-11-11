Historijski susret Trampa i Al-Šaraa: Sirija pristupa borbi protiv ISIL-a

Nakon historijskog susreta predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaraa (Sharaa) u Bijelog kući, objavljeno je da će Sirija postati dio međunarodne koalicije koja se bori protiv grupe Islamska država (ISIL), što predstavlja preokret u američkoj vanjskoj politici na Bliskom istoku, potvrdio je visoki zvaničnik iz Trampove administracije.

Nova era

U intervjuu za Special Report na Fox Newsu, al-Šaraa je rekao da je posjeta dio "nove ere" u kojoj će zemlja sarađivati ​​sa SAD.

Tramp je izrazio podršku al-Šarai, kojeg je američka vlada do nedavno označavala teroristom.

Sirija će sada biti 90. zemlja koja se pridružila globalnoj koaliciji, čiji je cilj eliminirati preostale elemente takozvane Islamske države i zaustaviti priljev stranih militanata na Bliski istok.

Nakon sastanka, visoki dužnosnik administracije također je potvrdio da će američko Ministarstvo finansija, zajedno s ministarstvima vanjskih poslova i trgovine, objaviti nove mjere za ukidanje ekonomskih ograničenja za Siriju i osigurati "jasnoću usklađenosti za investitore".

Kao dio mjera, administracija također izdaje 180-dnevnu suspenziju Cezarovog zakona, kojim je od 2019. sankcionisana bivša sirijska vlada.

U razgovoru s novinarima u Ovalnom uredu nekoliko sati nakon sastanka, Tramp je rekao da žele vidjeti Siriju kao vrlo uspješnu zemlju.

- I mislim da ovaj vođa to može učiniti. Zaista mislim - kazao je.

Prekinuti odnosi

Diplomatski odnosi između Sirije i SAD prekinuti su od 2012. godine, iako će SAD sada dopustiti Siriji da ponovno otvori svoju ambasadu u Vašingtonu.

Ovo je treći sastanak dvojice lidera, nakon onog u maju na marginama Vijeća za saradnju u Zaljevu i večere tokom Generalne skupštine UN-a u septembru.

Posjeta Al-Šaraa Bijeloj kući predstavlja izvanredno rebrendiranje bivšeg džihadiste.

Nedavno je vodio ogranak Al-Qaide, grupe koja stoji iza napada 11. septembra i mnogih drugih napada, prije nego što je prekinuo veze.

Čak i do ove godine, bio je vođa Hayat Tahrir al-Shama, naoružane islamističke grupe koju su SAD službeno smatrale terorističkom organizacijom do prije četiri mjeseca, s nagradom od 10 miliona dolara za njegovu glavu.

Ministarstvo finansija uklonilo je al-Šaraa sa svog "posebno određenog globalnog terorističkog popisa" tek prošle sedmice.

No, otkako je postao privremeni sirijski predsjednik, al-Šaraa je radio na ublažavanju svoje javne slike dok pokušava obnoviti Siriju, uz inozemnu podršku, nakon 13 godina rata.

- Imao je tešku prošlost, i mislim, iskreno, da nemate tešku prošlost, ne biste imali šanse - kazao je Tramp.

Normalizacija odnosa

U svom intervjuu, al-Šaraa je rekao da on i Trump nisu razgovarali o njegovoj prošlosti, već su se usredotočili na "sadašnjost i budućnost" Sirije u kojoj je ona bila "geopolitički" i ekonomski partner Vašingtona.

Međutim, vladavinu Al-Šaraae obilježila su ubistva pripadnika sirijske alavitske manjine, kao i smrtonosno nasilje između sunitskih beduinskih boraca i druzskih milicija.

Zavjetovao se da će iskorijeniti pripadnike svojih sigurnosnih snaga koji su počinili kršenja ljudskih prava.

Tramp je, sa svoje strane, više puta izrazio podršku Al-Šarai, nazivajući ga "mladim, privlačnim momkom" i "borcem".

U junu je predsjednik Tramp potpisao izvršnu naredbu o ukidanju sankcija protiv Sirije, za koju je Bijela kuća rekla da će pomoći u podršci "putu zemlje prema stabilnosti i miru".

U to vrijeme, administracija je izjavila da će pratiti postupke nove sirijske vlade, uključujući "poduzimanje koraka prema normalizaciji odnosa s Izraelom" i rješavanje problema "stranih terorista" i militantnih grupa koje djeluju u zemlji.