Sukobi u Donjecku: Rusija koncentrisala 150.000 vojnika u ofanzivi na Pokrovsk

Bitka za Pokrovsk, bijesni, a situacija je teška i oko grada na istoku Ukrajine, Mirnohada. Zvanične informacije o napretku vojski su, kao i do sada, oprečne.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinske snage drže svoje položaje oko Pokrovska i Dobropilja, grada na sjeveru, gdje Kijev tvrdi da su njegove trupe ostvarile napredak.

Vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirski rekao je da Rusija koncentriše oko 150.000 vojnika u pohodu na zauzimanje Pokrovska, nazvanog "kapija Donjecka" i koji je više od godinu dana na nišanu Rusije koja se bori za kontrolu nad cijelom istočnom regijom Donjecka. Sirski je rekao da su mehanizovane grupe i marinske brigade bile su dio ruskog prodora.

- Bijesne bitke i borbe. Neprijatelj stalno izvodi brze manevre - kazao je on za New York Post.

Ukrajina i Rusija objavile su oprečne izvještaje o borbama oko Mirnohrada, grada pod sukobima istočno od Pokrovska, koji su ruske snage opkolile gotovo sa svih strana.

Ukrajinska vojska je u ponedjeljak na Facebooku saopštila da je dostavila zalihe u Mirnohrad i rotirala trupe koje se bore u gradu, uključujući i one koji su ranjeni.

- Ukrajinske jedinice samouvjereno drže svoje položaje i uništavaju okupatore na prilazima gradu - navodi se u saopštenju.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je na Telegramu da njihove snage napreduju prema gradu, primjećujući napredak u dva svoja okruga.

Njihovi izvještaji sa fronta sugerišu da su ruske trupe napredovale i u Zaporoškoj regiji te da su zauzele tri sela.