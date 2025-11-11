Džihadisti smaknuli poznatu malijsku tiktokericu jer je podržavala vojsku

Tiktokericu s Malija Mariam Cisse, poznatu po objavama u kojima podržava vojsku, uhvatili su i pogubili džihadisti, što je izazvalo šok u zemlji koja se od 2012. godine bori protiv pobunjenika.
Njena smrt potresla je naciju, a državna televizija izvijestila je kako je Cisse svojim objavama jednostavno željela promovirati svoju zajednicu i pružiti podršku vojnim snagama, piše BBC.
Uživo prenosila
Mariam Cisse, dvadesetogodišnjakinja s više od 100.000 pratitelja na TikToku, objavljivala je videozapise o životu u svom rodnom gradu Tonki, u sjevernoj regiji Timbuktu. U nekim od svojih objava nosila je vojnu uniformu uz poruku "Vive Mali" (Živio Mali).
Prema izvještajima, Cisse su oteli dok je uživo prenosila s tržnice u susjednom gradu.
- Moju sestru uhapsili su u četvrtak džihadisti - izjavio je njen brat za novinsku agenciju AFP, dodavši da su je optužili za "informiranje malijske vojske o njihovim kretanjima".
Javno ustrijeljena
Tokom vikenda prevezena je motociklom natrag u Tonku i javno ustrijeljena na gradskom Trgu neovisnosti. Prema navodima AFP-a, njen brat bio je u gomili i svjedočio pogubljenju. Sigurnosni izvor potvrdio je agenciji da je ubijena jer je bila optužena za snimanje džihadista "za malijsku vojsku".
Ubistvo se dogodilo u trenutku dok se Mali suočava s teškom krizom uzrokovanom blokadom goriva koju su nametnule džihadističke skupine, što je ozbiljno poremetilo život u glavnom gradu Bamaku. Zbog nestašica su škole i fakulteti zatvoreni već sedmicama.
Situacija je toliko alarmantna da je francusko ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo svojim građanima da hitno napuste zemlju dok još postoje komercijalni letovi. Afrička unija izrazila je "duboku zabrinutost" zbog "brzog pogoršanja sigurnosne situacije".
Predsjednik Komisije AU-a Mahmoud Ali Jusuf (Youssouf) osudio je "namjerne napade na nevine civile" koji su uzrokovali "neprihvatljiv gubitak života i povećanu nestabilnost". Dodao je da je AU spreman "podržati Mali, kao i sve zemlje Sahela, tokom ovog posebno izazovnog razdoblja".
Vojna hunta, koja je preuzela vlast 2021. uz obećanje da će poboljšati sigurnost, i dalje se bori s pobunom, a veliki dijelovi sjevera i istoka zemlje ostaju izvan vladine kontrole.