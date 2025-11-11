Džihadisti smaknuli poznatu malijsku tiktokericu jer je podržavala vojsku

Tiktokericu s Malija Mariam Cisse, poznatu po objavama u kojima podržava vojsku, uhvatili su i pogubili džihadisti, što je izazvalo šok u zemlji koja se od 2012. godine bori protiv pobunjenika.

Njena smrt potresla je naciju, a državna televizija izvijestila je kako je Cisse svojim objavama jednostavno željela promovirati svoju zajednicu i pružiti podršku vojnim snagama, piše BBC.

Uživo prenosila

Mariam Cisse, dvadesetogodišnjakinja s više od 100.000 pratitelja na TikToku, objavljivala je videozapise o životu u svom rodnom gradu Tonki, u sjevernoj regiji Timbuktu. U nekim od svojih objava nosila je vojnu uniformu uz poruku "Vive Mali" (Živio Mali).

Prema izvještajima, Cisse su oteli dok je uživo prenosila s tržnice u susjednom gradu.

- Moju sestru uhapsili su u četvrtak džihadisti - izjavio je njen brat za novinsku agenciju AFP, dodavši da su je optužili za "informiranje malijske vojske o njihovim kretanjima".