Tajfun Fung-vong približava se Tajvanu nakon što je 18 ljudi poginulo na Filipinima

Tajvan je u utorak evakuirao više od 3.000 ljudi, izdavši upozorenje za dolazak tajfuna Fung-wong, za koji se očekuje da će donijeti velike količine kiše na njegovu planinsku istočnu obalu, koju je nedavno pogodio još jedan tajfun.

Prognozira se da će oslabljeni Fung-wong u srijedu pogoditi kopno na jugozapadnoj obali ostrva oko glavne luke Kaohsiung, nakon što je usmrtio 18 ljudi dok je prolazio kroz Filipine kao mnogo jači sistem.

Na svojoj Facebook stranici, predsjednik Tajvana Lai Ching-te pozvao je ljude da se drže podalje od planina, obale i drugih potencijalno opasnih područja.

Ministarstvo prometa saopćilo je da je u utorak otkazano 66, uglavnom domaćih, letova.

Očekuje se da će Fung-wong preći donji dio Tajvana i ući u Tihi okean duž obale rijetko naseljenih istočnih okruga Taitung i Hualien.

Tajfun u septembru izazvao je poplave u kojima je u Hualienu poginulo 18 ljudi.