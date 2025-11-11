Britanski novinar Hamdi bit će pušten iz pritvora: Otvoreni kritičar Izraela bio na turneji u SAD

Britanskog novinara Samija Hamdija imigracijske vlasti su pritvorile prije dvije sedmice, a njegova porodica izjavila je da će biti pušten.

Američka imigracijska i carinska služba (ICE) uhapsila je Hamdija, medijskog komentatora i otvorenog kritičara Izraela, prošli mjesec dok je bio na turneji u SAD.

Prijetnja nacionalnoj sigurnosti

State Department i Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdili su u to vrijeme da Hamdi podržava terorizam i predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, dok su njegovi advokati tvrdili da je bio meta zbog kritikovanja Izraela i njegovog rata u Gazi.

Hamdi će biti pušten iz pritvora ICE-a u sljedećih nekoliko dana i vratiti se u Veliku Britaniju, kažu njegovi predstavnici.

Hamdi je bio u posjeti SAD kako bi govorio na događajima za Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR), muslimansku zagovaračku grupu, kada su ga službenici ICE-a uhapsili na međunarodnom aerodromu San Francisco 26. oktobra.

Njegovo pritvaranje dogodilo se nakon što je američka vlada opozvala Hamdijevu vizu i kritike krajnje desničarske političke aktivistice i Trampove saveznice Laure Loomer, koja ga je optužila za podržavanje terorista.

- Već smo to rekli, reći ćemo to ponovno: Sjedinjene Države nemaju obavezu ugostiti strance koji podržavaju terorizam i aktivno potkopavaju sigurnost Amerikanaca - rekao je State Department o Hamdiju u vrijeme njegova pritvora.

BBC se obratio američkom State Departmentu, ICE-u i DHS-u za komentar i potvrdu sporazuma o puštanju Hamdija.

Advokati Hamdija i kalifornijska podružnica CAIR-a u ponedjeljak su izjavili da pozdravljaju sporazum koji Hamdiju omogućuje dobrovoljni povratak u Veliku Britaniji umjesto suočavanja s deportacijom.

Rekli su da je bio meta jer je govorio protiv "izraelskih ratnih zločina protiv Palestinaca".

Opozvana viza

CAIR je rekao da se optužnica za imigraciju podnesena u Hamdijevom slučaju optužuje samo za prekoračenje boravka nakon vize, koju je vlada opozvala bez prethodne obavijesti.

Organizacija je rekla da optužnica ne navodi "nikakvo kriminalno ponašanje ili sigurnosne razloge", što je, kako je rekla, dokaz da Hamdi nikada nije bio opasnost za zajednicu ili nacionalnu sigurnost.

- Jednostavno je: Sami nikada nije trebao provesti ni jednu noć u ICE ćeliji. Njegov jedini pravi 'prekršaj' bio je taj što je jasno govorio o izraelskim genocidnim ratnim zločinima protiv Palestinaca - rekao je u saopćenju za javnost Hussam Ayloush, izvršni direktor kalifornijske podružnice CAIR-a.

Kada je kontaktiran za komentar, britanski Ured za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO) nije potvrdio detalje Hamdijevog pritvora ili puštanja na slobodu, ali je za BBC rekao da pruža konzularnu pomoć "Britanskom muškarcu pritvorenom u SAD-u". Ured je rekao da je također bio u kontaktu s porodicom muškarca i lokalnim američkim vlastima.

- Ova odluka donosi radost meni, njegovoj majci, njegovoj supruzi, cijeloj našoj porodici svim Samijevim pristašama širom svijeta - napisao je Hamdijev otac, dr. Mohamed Elhachmi Hamdi, na X.