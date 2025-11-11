Britanski ministri odlučili zabraniti djelovanje "Palestinske akcije": Savjetnici upozorili na rastuću popularnost

Uprkos upozorenjima svojih savjetnika da bi zabrana mogla nenamjerno povećati popularnost grupe, britanski ministri odlučili su zabraniti djelovanje organizacije „Palestinska akcija“. To pokazuje zvanični dokument britanske vlade.

Sprečavanje isporuka oružja

Dokument, koji je napisan tri mjeseca prije donošenja odluke, navodi da je grupa osnovana s ciljem provođenja direktnih akcija radi sprečavanja isporuka oružja iz Ujedinjenog Kraljevstva prema Izraelu.

Pripremili su ga u martu službenici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za stanovanje, zajednice i lokalnu samoupravu, uz pomoć stručnjaka za policijske radove u borbi protiv terorizma.

Njegov sadržaj je pribavila istraživačka web stranica Detail i podijelila ga s Guardianom.

Pod naslovom "Kako bi britanski narod gledao na zabranu organizacije", jedan dio dokumenta upozorava da bi zabrana mogla biti pitanje koje bi izazvalo razdor.

U saopćenju se navodi da je"Palestinska akcija" mala grupa koja se bavi jednim problemom i ima manju medijsku pažnju u odnosu na druge grupe za direktnu akciju. Međutim, napominje se da su direktne akcije organizacije i hapšenja njenih aktivista privukli medijsku pažnju.

Rastuće nezadovoljstvo

Savjetnici su rekli da ankete ukazuju na "rastuće nezadovoljstvo izraelskim vojnim metodama i akcijama u Gazi".

U pripremi za svoj ključni argument, dokument je naveo anketu koja je pokazala da 60 posto Britanaca vjeruje da je Izrael otišao predaleko u ratu u Gazi i da sličan broj podržava zabranu isporuka oružja.

- Ovo su stavovi oko kojih PAG (Palestinska akcijska grupa) formira svoj identitet, organizirajući se eksplicitno kako bi se oduprla izraelskoj trgovini oružjem u Britaniji. U slučaju da PAG bude zabranjen, njihov profil bi mogao nenamjerno biti poboljšan, pronalazeći podršku među slično orijentisanim članovima javnosti koji se protivi britanskom prisustvu u izraelskoj industriji oružja - navodi se.

Zabrana prema zakonima o terorizmu dovela je do protesta gdje su hiljade ljudi uhapšene zbog javnog držanja transparenata na kojima je pisalo "Protivim se genocidu, podržavam akciju Palestine".